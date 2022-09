Spēkošanās ar svaru un konkurentiem

Paraugdemonstrējumi. Daudzkārtējie Eiropas un pasaules čempioni, rekordisti svaru bumbu celšanā un raušanā ar vienu roku Gunvaldis Albiņš, Viesturs Gargunis un Inārs Beļinskis rādīja, cik reižu 30 minūšu laikā var pacelt svaru bumbu. Foto: Jānis Gabrāns Daudzkārtējie Eiropas un pasaules čempioni, rekordisti svaru bumbu celšanā un raušanā ar vienu roku Gunvaldis Albiņš, Viesturs Gargunis un Inārs Beļinskis rādīja, cik reižu 30 minūšu laikā var pacelt svaru bumbu.

Sporta un atpūtas svētku, kas notika Drabešu pagasta Līvos, dienas programmā bija iekļautas arī sacensības, kurās dalībnieki varēja pārbaudīt un pierādīt spēkus smagumu celšanā.

Ikviens apmeklētājs neatkarīgi no vecuma un dzimuma varēja piedalīties spēka vingrinājumu izpildē: svara stieņa spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu un svaru bumbu celšanā.

Sacensību rīkotājs un galvenais tiesnesis Haralds Bruņinieks stāsta, ka svaru bumbu celšana ir viens no senākajiem svarcelšanas veidiem: “Pirmajos Pasaules čempionātos smagumu celšanā tika iekļauti līdz pat 14 vingrinājumiem celšanā ar svaru bumbām. Viens no vingrinājumiem ir divu bumbu grūšana ar abām rokām, bet otrs ir vienas bumbas raušana pārmaiņus ar vienu un otru roku. Svaru bumbu celšanas sporta veids attīsta spēka izturību. Vairākās valstīs svaru bumbu sports ir iekļauts armijas sporta klasifikācijā. Domājams, arī mūsdienu jaunatnei nepieciešams vairāk pievērsties tiem sporta veidiem, kas attīsta fiziskās īpašības, kuras nepieciešamas savas valsts aizsardzībai.”

Sacensību laikā varēja noskatīties īpašu paraugdemonstrējumu, kurā trīs ļoti pieredzējuši vīri rādīja savas pārsteidzošās spējas. Rīkotāji bija uzaicinājuši daudzkārtējos Eiropas un pasaules čempionus, rekordistus un pat Ginesa rekordu īpašniekus svaru bumbu celšanā un raušanā ar vienu roku stundas laikā: Viesturu Garguni no Babītes, Ināru Beļinski no Ķekavas un Gunvaldi Albiņu no Ropažiem. Vīri rādīja, cik reižu 30 minūšu laikā var pacelt svaru bumbu, un rezultāti bija vairāk nekā pārsteidzoši, divi to veica vairāk nekā 700 reižu. Te gan jāmin, ka vīri cēla dažāda smaguma bumbas, pildīja dažādus vingrinājumus.

Var minēt, ka pirms dažiem gadiem par godu Straupes 813. gadadienai Gunvaldis Albiņš 16 kg svara bumbu pacēla 813 reizes, to veicot gandrīz stundas laikā. To, ka lielas lietas var izdarīt jebkurā vecumā, apliecina arī tas, ka Viesturam un Ināram gadu skaits jau pārsniedz 70.

Vīri bija klāt arī sacensību laikā, gan sniedzot padomus, gan ik pa laikam paši ņemot rokās svaru bumbas, lai celtu, celtu, celtu. Dalībnieku netrūka, daudzi savu varēšanu tiešām pārbaudīja, garāmejot piestājot spēka zonā un nolemjot pamēģināt. Svaru bumbu celšanā spēkus izmēģināja arī pavisam jauni dalībnieki, jo rīkotāji bija gādājuši par dažāda svara rīkiem.

Lai arī šis bija pasākums vairāk pašu priekam, labākie tika arī pie medaļām un balvām. Svara stieņa spiešanā guļus vīriešiem uzvarēja Edijs Seleckis (Valmieras novads), otrajā vietā Juris Liniņš (Limbažu novads), bet trešais Artūrs Sijāts (Rīga). Dāmu konkurencē uzvarēja Sintija Upmane (Cēsu novads), otrajā vietā Aurēlija Pujiņa (Cēsu novads), bet trešajā – Estere Liniņa.

Svaru bumbu celšanā vīriešu kategorijā (grūšana, raušana) trīs labākie: Artūrs Sijāts (Rīga), Viesturs Gargunis (Babīte), Gunvaldis Albiņš (Ropažu novads), bet dāmām trīs spēcīgākās: Baiba Krauze (Lielvārde), Anna Šapavalova (Ropažu novads), Zane Puriņa (Rīga).