Spāres muižas sacensības slēpošanā

Kurš kuru? Par uzvaru VE grupā finālā cīnās Roberts Bērziņš (1.numurs), Niklāvs Eglītis (2.) un Maksims Pokoļevs (5.) Foto: Indars Krieviņš Par uzvaru VE grupā finālā cīnās Roberts Bērziņš (1.numurs), Niklāvs Eglītis (2.) un Maksims Pokoļevs (5.)

Biedrības “B.XC.S” un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes rīkotais slēpojums, kurā aicināts ikviens šī sporta veida cienītājs, mūspuses ziemas piedāvājumā ir jaunums.

Pērn šādu pasākumu organizēja Amatas apvienības skolām, šogad jau piedāvāts plašākā formātā. Viens no rīkotājiem Aigars Skrastiņš atklāj: “Pirmais mēģinājums jāvērtē kā veiksmīgs. Protams, kļūdiņas piefiksējām, un ir tikai normāli, ja tādas ir. Šoreiz nedaudz iegāza laika apstākļi, sākot jau ar to, ka daudzi potenciālie dalībnieki neieradās, jo lielo sniegu dēļ netika laukā no mājām. Mums izaicinājums bija trases sagatavošana pēc pamatīgās snigšanas. Trases pamatu gatavojām jau kopš ziemas sākuma, lai arī nāca atkušņi, centāmies to piebraukt, pieblietēt, taču gandrīz trīsdesmit centimetri, kas sakrita nedēļas nogalē, bija pamatīgs pārbaudījums. Turklāt piektdienas vakarā nojuka tehnika trases piebraukšanai un nācās meklēt kaut ko vietā. Atradām, kur varam uz nakti izīrēt nepieciešamo tehniku, un sacensības varēja notikt!”

Kopumā uz starta stājās apmēram pussimts dalībnieku: ne tikai Amatas apvienības pagastu iedzīvotāji, bet arī slēpotāji no Smiltenes, Siguldas, Strenčiem, citām vietām.

Jāatzīmē, ka sacensības atšķīrās no citiem tautas slēpojumiem ar formātu. Tas nebija slēpojums, kur visiem kopā jāveic daudzi kilometri, bet gan slēpošanas sprints. A. Skrastiņš stāsta, ka kārtība bija sprinta formātam ierastā, vispirms notiek individuālie kvalifikācijas braucieni, pēc tam seko cīņa par godalgotajām vietām, startējot vairākiem dalībniekiem kopā: “Tādu formātu izvēlējos, jo redzu, ka Latvijas slēpotājiem pietrūkst ātruma īpašību, kas nepieciešami sprintos. Mūsu slēpotāji ir pārāk lēni. Jā, ir izturīgi, var noslēpot daudzus kilometrus, bet vajadzīgi arī īsie gabali, lai uzlabotu ātruma īpašības. Turklāt tādā formātā tautas sacensību tikpat kā nav, sprinta sacensības notiek tikai Latvijas čempionāta ietvaros.”

Dalība sacensībās bija bez maksas, labākie saņēma kausus, balvas, bet Spāres skolas bērni bija izgatavojuši īpašas medaļas tiesnešiem, kuri parasti paliek nedaudz piemirsti, lai gan tieši viņi gādā, lai viss norisinātos raiti.

Rīkotāji ir apņēmības pilni tradīciju turpināt, ļaujot ikvienam slēpotājam sevi pārbaudīt arī tādā formātā. Vēl šogad notiks sacensības Amatas apvienības skolu audzēkņiem.

Bērnu grupā godalgotās vietas izcīnīja: Miķelis Švēde (komanda “Lidojošais slēpotājs”), Elza Melkere (“Lidojošais slēpotājs”), Alberts Patmalnieks.

VE grupā uzvarēja Roberts Bērziņš, otrais Niklāvs Eglītis (Spāre), trešais – Maksims Po­koļevs (Rīga). SE grupā pirmā Marta Priede. V40 grupā: Mareks Lācis (Burkānciems&co), Rai­monds Spulle (“veloriteni.com”), Jānis Skujiņš. S40 grupā Agnese Amoliņa, Zane Kumeliņa, Arta Kronberga (Amatas novads). V14 grupā Leo Bilāns (Sigulda), Jēkabs Švēde (“Lidojošais slēpotājs”), Kurts Čoders (Sigulda). S14 grupā Luīze Čodere (“Li­dojošais slēpotājs”). V12 grupā Miķelis Klimovičs, Kārlis Spulle (Pastariņa sākumskola), Miks Klimovičs. S12 grupā Marta Brence, Annija Brokāne (CPSS), Melānija Reičela (“Lidojošais slēpotājs”).