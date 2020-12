Šoreiz tik klusais apsveikums policistiem

Patīkamais pārsteigums. Tieši 21 gadu policijā nostrādājusī majore Sandra Okrašinska atzīst, ka bijusi ļoti pārsteigta, ierastā darba dienas rītā e-pastā saņemot rīkojumu par apbalvojumu. Foto: Līga Salnite Tieši 21 gadu policijā nostrādājusī majore Sandra Okrašinska atzīst, ka bijusi ļoti pārsteigta, ierastā darba dienas rītā e-pastā saņemot rīkojumu par apbalvojumu.

Atzīmējot Valsts policijas dibināšanas gadskārtu, ar pateicībām un apbalvojumiem sveikti labākie Vidzemeslikumsargi. Šoreiz gan bez svinīgām uzrunām un rokas spiediena, bet kā kluss pārsteigums darba e-pastā.

Ik gadu 5.decembrī, neilgi pēc Latvijas Proklamēšanas gadadienas, Valsts policija (VP) svin savu dibināšanu. Kā valstij, tā likumsargu institūcijai šogad apritēja 102 gadi. Jau par tradīciju kļuvis ap šo laiku par godprātīgu darbu un lieliskiem darba rezultātiem apsveikt Valsts policijas darbiniekus. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, lemts nerīkot kopīgu apbalvošanu, bet goda raksti un pateicības pasniegtas šaurākā lokā struktūrvienībās. Kopumā šogad par ieguldīto darbu tencināti 53 policisti no Vidzemes septiņiem iecirkņiem, kā arī reģiona pārvaldes. 15 likumsargiem piešķirti Iekšlietu ministrijas (IeM) pagodinājumi, un 38 saņēmuši dažādu pakāpju Valsts policijas apbalvojumus. Sveicot šogad novērtētos izcilniekus, VP Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko vienlaikus uzsvēris visu pārvaldes darbinieku devumu darba un vienota gara uzturēšanā tik komplicētos apstākļos. “Šajā grūtajā un mainīgajā laikā pateicos ikvienam policistam un darbiniekam, kurš spēj rast enerģiju strādāt sarežģītos un ārkārtas apstākļos, stāties pretī ikdienas grūtībām un nezaudēt cerību,” pauž pulkvedis, vēlot kolēģiem izturību, nezūdošu enerģiju un veselību.

Atskatoties uz paveikto gada skatījumā, reģiona pārvaldē godināti kolēģi, kuri sasnieguši augst­vērtīgus rezultātus un pašaizliedzīgi pildījuši darba pienākumus, lai gādātu par valsts iekšējo drošību un kārtību. No šogad nominētajiem attālināti sveikti un apbalvojumus jau saņēmuši arī desmit mūspuses likumsargi. Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, kā arī sasniegtajiem darba rezultātiem IeM Goda raksts piešķirts kapteinei Ilzei Skvarei no Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas, savukārt viņas kolēģei šajā pašā nodaļā – arī kapteinei – Skaidrītei Mednei izteikta ministrijas Patei­cība.

Šī gada VP augstākais apbalvojums – I pakāpes “Goda zīme” – starp mūspuses iecirkņa pārstāvjiem piešķirts vēl vienai Kri­mināl­policijas nodaļas pārstāvei, majorei Sandrai Okrašinskai. Pirms diviem gadiem viņa jau saņēmusi pagodinājumu no IeM, līdz ar to emocionāli neesot vairs ne gaidījusi, ne nojautusi šādu novērtējumu. “Šis apbalvojums man bija ļoti liels pārsteigums. No rīta atnācu, atvēru darba e-pastu, un tur – priekšnieka rīkojums, apsveikums,” par patīkamo Adven­tes laika darba cēliena ievadu stāsta vecākā inspektore, kuras ikdienas darba pienākumi ir saistīti kā ar cilvēkiem, tā dokumentācijas kārtošanu: pratināšanas, lēmumu sagatavošana krimināllietās, pierādījumu iegūšana, kā arī došanās un notikumu vietām.

S.Okrašinska policijā strādā jau 21 gadu, viņa gan nenoliedz, ka bijuši arī brīži, kad gribējies sevi pārbaudīt citās sfērās, piemēram, kādu brīdi strādāts VP Vidzemes reģiona pārvaldes personāldaļā, tomēr palikusi pie policijas darba aicinājuma. “Acīmre­dzot man arī vajag palikt tepat mājās,” teic Cēsīs augusī S.Okra­šinska. Vaicāta, ar ko viņai šis pandēmijas gads paliks atmiņā, majore teic: “Pie daudzām lietām darba ziņā bija jāpieiet radoši – lai nepārkāptu likumu un lai darbs ritētu uz priekšu. Tas bija tā sarežģītāk. Atrast to kompromisu, kā labāk izdarīt, lai vilks paēdis un kaza dzīva.”

Kriminālpolicistu vidū šogad VP apbalvojumu saņēmis arī majors Aivars Pometko, viņam piešķirta II pakāpes “Krimināl­policijas Goda zīme”. VP krūšu nozīme “Par cītību policijā” piešķirta majoram Aleksandram Suškinam, bet VP Goda raksts mūspuses iecirknī strādājošajai majorei Ivetai Lapiņai no Kār­tības policijas biroja Patruļ­policijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas un leitnantam Laurim Balodim. Policijas Pa­teicība izteikta leitnantei Lindai Jakovelei, kā arī kaprāļiem Kār­lim Liepiņam un Raivim Vēzim no jau pieminētās Satiksmes uzraudzības rotas.