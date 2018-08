Šogad Vidzemē samazinājies zādzību skaits no mājokļiem

Aplūkojot šī gada darba rezultātus, var secināt, ka Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā mazinājies noziedzīgu nodarījumu skaits, tostarp arī zādzības no mājokļiem. Tā piemēram, pagājušā gadā tika reģistrētas 118 zādzības, no kurām atklātas 67, taču šogad no 67 izdarītajām zādzībām atklātas 51. Jānorāda, ka arī pa 10% samazinājies kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits.

Lai gan situācija ir uzlabojusies, Valsts policija aicina nezaudēt modrību un neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu garnadžiem. Pēdējā laikā Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā aktualizējušās arī automašīnu zādzības. Šogad jau reģistrētas 23 zādzības, no kurām 19 ir atklātas. Jāatzīmē, ka nereti transportlīdzekļu īpašnieki mašīnās atstāj gan tehniskos reģistrācijas dokumentus, gan aizdedzes atslēgas. Tas nozīmē, ka īpašums kļūst viegli pieejams tiem, kuri vēlas to nozagt. Līdzīgi arī ir ar mājokļu drošību. Nereti tiek apzagti gan pirmo, gan otro stāvu dzīvokļi, kuru īpašnieki, dodoties uz laiku prom, nav parūpējušies par to drošību – atstājuši vaļā vai vēdināšanas režīmā logus un balkonu durvis, tādējādi atvieglojot garnadžu iekļūšanu.

Valsts policija aicina rūpēties par savu īpašuma drošību un ievērot šos ieteikumus:

Vienmēr aizslēdz sava mājokļa durvis!

25% zādzību no mājokļiem notiek tāpēc, ka to saimnieki nav aizslēguši durvis. Jāatzīmē, ka saimnieki pieļauj šādu kļūdu, ne vien dodoties prom, bet arī atrodoties mājās.

Pieslēdz signalizāciju!

Apsardzes uzņēmumu pakalpojumu izmantošana var ievērojami atvieglot mājokļa pieskatīšanu esot prom. Ja mājoklis vai birojs aprīkots ar signalizācijas iekārtām, neaizmirstiet prom ejot signalizāciju aktivizēt!

Palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli!

Labas attiecības ar kaimiņiem atmaksājas. Dodoties prom uz ilgāku laiku noteikti vajadzētu aprunāties ar uzticamajiem kaimiņiem, lūdzot pievērst uzmanību tam, kas notiek mājokļa apkārtnē. Jābrīdina kaimiņi, ka redzot jebkādas aizdomīgas personas vai automašīnas, nekavējoties jāzvana policijai. Tāpat kaimiņiem var lūgt iztukšot pastkastīti, jo pārpildīta pastkastīte garnadzim signalizēs, ka saimnieku ilgi nav bijis mājās.

Aizver logus un balkona durvis!

Arī vēdināšanas režīmā atstāti logi un balkonu durvis ievērojami atvieglo zagļu iekļūšanu mājoklī. Jāņem vērā, ka zagļi mēdz iekļūt mājokļos ne tikai pa atvērtiem pirmo stāvu logiem, bet, izmantojot balkonus, arī pa otro un trešo stāvu logiem.

Savukārt, ja dzīvojat tieši privātmājā, palīdzēt var arī labi izgaismots pagalms, kustības sensori, mājas mīlulis suns. Tāpat sevišķi būtiski vakaros turēt aizvērtus aizkarus un žalūzijas, jo pa privātmāju lielajiem logiem svešinieki var noskatīt vērtīgas mantas, izpētīt telpu plānojumu, kā arī iedzīvotāju dienas režīmu un ikdienas paradumus.

Pamanot aizdomīgas personas un automašīnas, kurās iekšā esošās personas, iespējams, novēro mājokļus, Valsts policija aicina nekavējoties ziņot likumsargiem pa tālruņa numuru 110. Saņemtā informācija var būt ļoti noderīga izmeklēšanā.