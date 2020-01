Šoferīt, par tevi ziņo!

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Iedzīvotāji arvien aktīvāk ziņo par aizdomīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tādējādi sniedzot nenovērtējamu atbalstu kārtībsargiem potenciāli bīstamu situāciju novēršanā uz autoceļiem. Ziņotāji gan tiek aicināti neizmantot šo instrumentu un policijas resursus ļaunprātīgi.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VPVRP) dienišķajās atskaitēs aizvien ierastākas kļūst atsauces uz saņemtajiem iedzīvotāju zvaniem par citu autovadītāju aizdomīgo uzvedību uz ceļa. Policija atzīst, ka daudzkārt tieši līdzcilvēku apzinība bijusi izšķiroša un, pateicoties cilvēku operatīvai reaģēšanai uz apkārtnē notiekošo, likumsargiem arī izdevies ne vienu vien potenciāli bīstamu autovadītāju noņemt no trases.

VP VRP Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks “Druvai” atzina: “Cilvēki tiešām vairāk zvana un ziņo par notiekošo uz ceļiem, lai gan attiecībā uz šo pilsoniskās līdzdalības izpausmi statistika netiek apkopota.” Taču pāris pēdējo darba nedēļu periodā J.Lūks novērojis, ka šādi ziņojumi no iedzīvotājiem tiek fiksēti katru dienu un visai nesen vienas dienas laikā pieņemti pat pieci zvani par dažādām situācijām. “Tā tendence veidojas pamazām, bet, manuprāt, izteiktāki tomēr ir pēdējie divi gadi,” pārdomās dalās Patruļpolicijas nodaļas vadītājs, pieļaujot, ka grūdiens iedzīvotāju aktīvākai līdzdalībai satiksmes risku novēršanā varbūt bijis pirms pāris gadiem notikušais Cēsu pusē. Jau toreiz par kādu neadekvāti braucošu automašīnu uz autoceļa A2 tika saņemti zvani no citiem satiksmes dalībniekiem, taču likumsargi diemžēl paspēja tikai pēc nelaimes. Iznākums tajā reizē bijis traģisks pašam autovadītājam, tomēr tas, šķiet, pastiprinājis iedzīvotāju līdzatbildības izjūtu.

VP nudien cenšoties arī savās ikdienas atskaitēs uzsvērt tos rezultatīvos gadījumus, kad, pateicoties iedzīvotāju operatīvajai reakcijai, ir izdevies novērst kādu iespējamo nelaimi. “Lai cilvēki redz, ka viņu sniegtajai informācijai tik tiešām ir nozīme,” komentē kārtībsargs, gan piebilstot, ka reālās iespējas uzreiz būt norādītajā vietā ir visai ierobežotas. Reaģēts tiek uz katru saņemto informāciju, un, cik ātri vien var, kāda brīvā vienība tiek nosūtīta uz konkrēto vietu, taču diezgan bieži ziņojumā minētās mašīnas šajā rajonā jau vairs nav. Lai izbraukumi pēc šiem zvaniem būtu efektīvāki, VP VRP Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže aicina iedzīvotājus nosaukt pēc iespējas vairāk precīzus datus par novēroto auto, jo īpašs svars ir transport­līdzekļa valsts numura piefiksēšanai.

Iedzīvotāji zvanot ne tikai par iereibušajiem šoferīšiem, bet arī par tumšajiem gājējiem, bīstamās vietās stāvošām mašīnām, kā arī slideniem ceļa posmiem, kas gan nav VP atbildības joma, bet likumsargi cenšoties iespēju robežās šo informāciju nodot tālāk.

Tomēr pat šajā cēlas pilsoniskās apziņas piestrāvotajā mehānismā ir vieta cilvēcisko nesaskaņu izpaušanai. Apliecinot gandarījumu par to, ka sabiedrība nav vienaldzīga pret notiekošo uz ceļiem, Cēsu iecirkņa priekšnieks atzina, ka dažkārt gadījušies arī zvani, kas vairāk šķiet aizvainojuma vadīti. Viņš skaidro – ja cits autovadītājs ir tevi apdzinis uz ceļa, tas ne vienmēr liecina par alkohola izraisītu pārgalvību, var gadīties, ka tu pats kādā brīdī esi braucis, iespējams, nepamatoti lēni un provocējis citu braucošo uz riskantāku manevru.

“Taču kopumā tas ir tikai apsveicami un ļoti mums palīdz, jo tik tiešām pilnīgi visur mēs nevaram būt klāt,” rezumē A.Pāže, piekrītot, ka šajā apzinīgumā mēs jau tuvojamies Rietumeiropas sabiedrības domāšanai.