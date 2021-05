Sociālo dienestu darbinieki būs pieejami tāpat kā līdz šim

Administratīvi teritoriālajai reformai gatavojas arī sociālie dienesti. Darba grupas vadītāja, Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja Skaidrīte Astahovska – Eglīte teic, ka darba grupa regulāri – reizi vai reizi divās nedēļās – sazinās, lai izrunātu aktuālos jautājumus, atzīmējot, ka par daļu jautājumu būs nepieciešams spriest jau jaunā novada deputātiem.

Nenoliedzami, viens no būtiskākajiem jautājumiem, kur un cik pieejami jaunajā novadā būs sociālo dienestu darbinieki. Skaidrīte Astahovska – Eglīte norāda: “Topošā novada esošo novadu vadītāji savās sarunās ir solījuši un lēmuši, ka sociālo dienestu struktūrvienības un sociālā darba speciālisti turpina strādāt kā tagad, darbinieku skaits un pakalpojumu sniegšanas vietas netiks samazinātas. Tas īpaši svarīgi tiem klientiem, kuri nelieto elektroniskos saziņas līdzekļus, bet gan neskaidrību gadījumā, gan lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus, nāk uz vietējo sociālo dienestu.”

Darba grupa strādā pie jautājumiem, ko iespējams risināt jau šobrīd. Tiek salāgoti saistošie noteikumi par jau noteiktajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, par atbalstu maznodrošinātām personām un dzīvokļu pabalstiem, tāpat risināti tehniski jautājumi. Jau pašlaik visā Latvijā iedzīvotājiem iesniegumus ir iespēja iesniegt elektroniski, izmantojot portālu latvija.lv, bet, lai to izdarītu, iesniedzējam vajadzīgs elektroniskais paraksts, kas ne visiem ir. Tomēr skaidrs, ka arī sociālo jautājumu kārtošana virtuālajā vidē tiks attīstīta.

Tomēr tāpat kā citās nozarēs, arī sociālajā jomā ir jautājumi, par kuriem būs jādiskutē jau jaunajam pašvaldības sasaukumam. Skaidrīte Astahovska – Eglīte kā piemēru min novada iedzīvotāju sveikšanu nozīmīgās jubilejās. Katrā novadā ir savi nosacījumi, kādas iedzīvotāju grupas un kā tiek sveiktas: “Jaunajiem deputātiem būs jālemj, vai to turpināt, ja turpināt, kā to salāgot. Tas vienmēr ir arī jautājums par finansējumu. Tieši tāpat par brīvpusdienām skolēniem deputāti lemj saistībā ar budžetu. Katrai pašvaldībai ir dažādi atbalsta veidi iedzīvotājiem, tagad ir jādomā, kā tos salāgot jaunajā novadā. Tas būs viens no ne tik vieglajiem darbiem sociālo dienestu speciālistiem un jaunievēlētajiem deputātiem.”