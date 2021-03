Sociālās aprūpes iestādēs vakcinācija turpinās

Foto: www.vm.gov.lv

Vēsturiskajā Cēsu rajonā četros sociālās aprūpes centros (SAC) jau notikusi klientu un darbinieku vakcinācija pret “Covid-19”, bet daļā iestāžu, kur bijusi inficēšanās ar vīrusu, potēšana plānota marta beigās, aprīļa sākumā.

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem 15. februārī Līgatnes novadā SIA “Rehabilitācijas centra Līgatne” struktūrvienībā “Senioru māja” tika vakcinēti 12 no 16 darbiniekiem, kā arī 21 no 43 klientiem. 16. februārī vakcinācija notika Raunas novada Gatartas pansionātā, vakcinējot 25 no 67 klientiem un 24 no 30 darbiniekiem. 18. februārī vakcinācija notika Cēsu pilsētas pansionātā, vakcinējot 10 darbiniekus un 77 klientus. Vecpiebalgas novadā ilgstošas SAC “Vecpie­balga” vakcinācija bija 22.febru­ārī, poti saņēma 19 darbinieki no 42 un 62 klienti no 74. Vakci­nācijas veicēji atzinīgi novērtējuši, kā šajās iestādēs notikusi vakcinācijas organizēšana. Aprīļa beigās notiks vakcīnas otrās devas saņemšana.

Vairākos sociālās aprūpes centros šogad tika konstatēta saslimšanas ar “Covid-19”, tāpēc vakcinācija tika pārcelta uz vēlāku laiku. Raunas novada pansijā “Rauna”, kurā ir 30 darbinieki un 62 klienti, plānotais vakcinācijas datums ir pirmais aprīlis, kopējais vakcinējamo skaits 64. Priekuļu novada SAC “Mārsnēni”, kurā ir 24 darbinieki un 70 klienti, vakcinēšana plānota marta beigās/aprīļa sākumā. Informācijas sniegšanas brīdī vēl nebija atjaunoti dati, kad vakcinēšana varētu notikt Amatas novada SAC “Sērmūkši”, kur ir 35 strādājošie un 83 klienti.

Savukārt Vecpiebalgas doktorāta sociālās aprūpes iestādē, kurā ir 12 darbinieki un 19 klienti, šajā laikā bijusi pneimakoka pote, tāpēc pagaidām vakcinēšana nav ieplānota.

Veselības ministrijas Komuni­kācijas nodaļas preses sekretāre Sintija Gulbe skaidro, ka reizēm sociālās aprūpes iestādēs atšķiras plānotais un vakcīnu saņēmušo cilvēku skaits, iemesli tam var būt dažādi, piemēram, cilvēks var būt pārdomājis vai pēkšņi saslimis.

Mūspusē šajās dienās vakcinēšana sociālās aprūpes centros nenotiek, bet kopumā Latvijā otrdien tika vakcinēti 20 darbinieki, trešdien 47 darbinieki un 44 klienti. Visu sociālās aprūpes institūciju klientu un darbinieku vakcinācija tika sākta 11.februārī, un līdz 26.februārim no kopumā 215 ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām 144 tikuši vakcinēti 4677 klienti un 2227 darbinieki, kas ir attiecīgi 53% un 80% no to personu skaita, kuri izteica vēlmi vakcinēties.

Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā norādīts, ka no 6.februāra līdz 26.februārim valsts, pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros kopumā ir konstatēti 759 jauni “Covid-19” gadījumi. 26 valsts sociālās aprūpes centros saslimuši 178 cilvēki, bet 189 pašvaldību un privātpersonu dibinātajās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās – 581. Labklājības ministrija atzīmē, ka kopējais ar “Covid-19” inficēto personu skaits SAC pakāpeniski samazinās, daļai saslimšanu atklāj tikai ar testēšanu, jo slimošana norit vieglā formā.

Līdz vakardienai kopumā vakcīnas pret “Covid-19” pirmo devu Latvijā ir saņēmis 70 371 cilvēks, bet abas devas – 18 095 cilvēki, tātad attiecīgi 3,72% un 0,96% iedzīvotāju. Vidzemē poti saņēmuši 4,4% iedzīvotāju.