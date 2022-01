Sniegu pārvērst godalgās

Pakļaut sniegu. Top skulptūra “New Hope”, kas tēlniekam Zigmundam Vilnim un viņa komandai sniega tēlniecības konkursā Itālijā atnesa pirmo vietu. Foto: no albuma Top skulptūra “New Hope”, kas tēlniekam Zigmundam Vilnim un viņa komandai sniega tēlniecības konkursā Itālijā atnesa pirmo vietu.

Ar divām godalgotām vietām no sniega tēlniecības konkursiem Itālijā mājās atgriezies Zigmunds Vilnis ar komandu – Ilzi Ievu Vilni un Ivetu Kaminsku.

Tās ir kārtējās godalgas viņa 25 gadu ilgajā sniega, ledus un smilšu tēlnieka karjerā. Taujāts par izcīnīto godalgu skaitu, Z. Vilnis atklāti atzīst, ka neesot to rēķinājis: “Man Itālijā tieši tādu jautājumu uzdeva apbalvošanas ceremonijā, es pat apjuku. Sa­pratu, ka, atgriežoties Latvijā, būs jāpaskaita, bet godalgu ir krietni daudz.”

Pagājušajā gadā gandrīz nekur konkursi nenotika, tāpēc tēlnieki, kuri darbojas šajā sniega/ ledus jomā, ir ļoti priecīgi par katru iespēju piedalīties.

Pirmais konkurss risinājās San Vigilio. Tur latviešu skulptūra “Sweet”, kurā bija redzamas divas pandas, ieguva 2.vietu, bet konkursā San Candido viņu “New hope”, kur redzama no sniega darināta zirgu mamma ar mazo kumeliņu, tika atzīta par labāko.

Z. Vilnis uzteic konkursu rīkotājus, kuri pamatīgi pastrādājuši, lai nebūt ne vieglajos apstākļos, kad spēkā dažādi ierobežojumi, pasākums varētu notikt: “Arī Itālijā kovids plosās diezgan pamatīgi, taču rīkotāji darīja visu, lai konkursi notiktu. Tiesa, vīruss savas izmaiņas ienesa komandu skaitā. Pirmajā konkursā no desmit komandām piedalījās deviņas, otrajā – sešas. ”

Lai piedalītos sniega skulptūru konkursā vai festivālā, vispirms notiek skiču konkurss. Rīkotāji atsūta tēlniekiem ielūgumu un tēmu, ja tāda ir, un tad no atsūtītajām skicēm izvēlas tos desmit, kuri strādās klātienē. Dažkārt rīkotāji saņem pat pāris simtu skiču, no kurām jāatlasa desmit, kas piedalīsies “finālā”, tāpēc dalība pasākumā uzskatāma par darba augstu novērtējumu.

“Tā vienmēr ir zināma pārbaude, vai varam iekļūt starp labākajiem, ko aicina uz festivālu. Pie lielās konkurences par sevi nemitīgi jāatgādina, ja kaut uz brīdi pārtrauksi, uzreiz vietā būs citi,” skaidro tēlnieks.

Divos minētajos konkursos netika dota konkrēta tēma, katra komanda varēja izvēlēties, ko veidot. Z. Vilnis stāsta, ka skiču mape jau pildās neatkarīgi no konkursiem, tikai atliek kopīgi paraudzīties, kura skulptūra kurā vietā labāk iederētos: “Konkursa norises vieta ir kā brīvdabas izstāžu zāle, jāskatās, kā konkrētā skulptūra izskatās tajā. Kopīgi pieņemam lēmumu, kopīgi darām.”

Abos konkursos izejmateriāls viens – sniegs. Katrai komandai skulptūras izveidošanai tiek dots sniega kubs 3x3x3 metri.

“To, kāds būs izejmateriāls, saprotam, tikai nonākot pie sava sniega kuba, arī tie tiek izlozēti,” stāsta tēlnieks. “Katrā vietā materiāls atšķirīgs. Pirmajā konkursā sniegs bija sagatavots krietni iepriekš, pārvērties gandrīz ledū. Otrajā – saražots īsu brīdi pirms konkursa, vēl nedaudz par irdenu. Darba procesā sniegs ar ūdeni mitrināts netiek, jo tad tas pārvēršas ledū, tad veidošanai vajadzīgas citas iemaņas, citi instrumenti. Spīdēja arī saule, kas kausē sniegu, bet dabu ietekmēt nevaram, varam tikai ar to rēķināties. Visi tēlnieki, kuri iekļūst izvēlēto vidū, ir ar lielu pieredzi, labprāt cits citam sniedz padomu, izlīdz, ja kas nepieciešams. Lai arī ir konkurss, tiek dalītas vietas, visi skulptori savā starpā ir ļoti draudzīgi. Var pat teikt, ka šie konkursi ir kā bezmaksas meistarklase, var redzēt, kā darbojas pasaules labākie tēlnieki, es varu mācīties no viņiem, kāds varbūt mācās no manis.”

Skulptūras radīšanai atvēlētas trīs dienas, kas esot nedaudz par maz, tāpēc jāstrādā lielā tempā. Optimālais laiks esot četras dienas, dažos konkursos esot arī šāds piedāvājums.

Z. Vilnis izmanto visas iespējas piedalīties kādā konkursā, festivālā, projektā, lai uzturētu prasmes. Decembrī bijis Somijā, kur uzaicināts veidot ledus skulptūras par trollīšu Muminu tēmu. Tēlnieks saka, ka ar katru materiālu jārēķinās, nevar salīdzināt, kas vieglāks – sniegs vai ledus: “Visi materiāli ir interesanti. Ledus vairāk der, lai paspēlētos ar gaismas efektiem, jo ir caurspīdīgs. Sniegs vairāk ir klasisks materiāls, kur var spēlēties ar gaismēnām.”

Ik pa laikam Z.Viļņa darbus redzam arī Latvijā. Pagājušajā ziemā tēlnieka radītās sniega skulptūras rotāja Cēsu stadionu un olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas – biatlona kompleksu, šogad viņa darinātie sniega lāči priecē apmeklētājus kompleksā “Sme­ceres sils” Madonā.