Sniegs un apledojums šorīt daudzviet apgrūtina braukšanu

Šorīt daudzviet sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Siguldas šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) visā maršruta garumā, Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Ogres līdz Lielvārdei, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas (A8) visā maršruta garumā, kā arī Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Skrundas līdz Liepājai.

Reģionālie autoceļi apledo un vietām ir sniegoti Rīgas, Balvu, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 75 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā nedaudz snigs. Vietām, siltās jūras un līča ietekmē, gaidāma intensīva snigšana – sniega sega pieaugs par trīs līdz pieciem centimetriem. Dažviet snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta un atsevišķos posmos ceļi būs slideni, informē “Latvijas Valsts ceļi”.