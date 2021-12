Sniega vērpetēm putot

Līdzjutēji palīdz. Daudziem braucējiem saviem spēkiem neizdevās izkļūt no kupenām, tāpēc nācās cerēt uz līdzjutēju palīdzību, kuri to nekad neatteica. Foto: Reinisfoto.net Daudziem braucējiem saviem spēkiem neizdevās izkļūt no kupenām, tāpēc nācās cerēt uz līdzjutēju palīdzību, kuri to nekad neatteica.

Jaunpiebalgas pusē aizvadīts “Vidzemes Ziemas kausa 2021/2022” pirmais posms.

Pērn pandēmijas dēļ sacensības nācās atcelt, šogad, ievērojot epidemioloģiskās prasības, vismaz pirmais posms no četriem ieplānotajiem ir aizvadīts.

Uznākušais atkusnis pirmo posmu lika pārcelt uz 26.decembri, un var teikt, ka visi ar to izvilka pilno lozi. Atkal pamatīgi sniga, autobraucējiem nācās demonstrēt visu savu māku, lai auto savaldītu sniegoti slidenajos ceļos. Uz starta stājās 156 autovadītāji, katram bija jāveic trīs braucieni, un ar katru brauktuve kļuva arvien ledaināka un slidenāka. Braucējiem nācās meklēt trajektorijas, lai atrastu iespējami labāku saķeri ar ceļu, taču ne vienam vien neizdevās kādā no līkumiem savākt auto un brauciens aprāvās sniega kupenās. Citam no tām izdevās izkļūt saviem spēkiem, citiem palīgā steidza skatītāji, kurus ziemīgā diena nebiedēja.

Katrā braucienā izcīnītā vieta deva noteiktu punktu skaitu, posma uzvarētājs tika noteikts triju braucienu summā. Katrā spēkratu klasē tika vērtēti gan auto, kuru riepas bija bez radzēm, gan auto ar radzēm. Pārsvarā braucēji izmantoja abas iespējas, pārtraukumā veicot riepu maiņu. Daža vai dažs pamanījās startēt pat vairākās klasēs, tāpēc iespēja pieslīpēt braukšanas prasmes bija liela.

Ziemīgie ceļi reti kuram ļāva vienādu sniegumu demonstrēt visos braucienos, kas sacensības padarīja jo aizraujošākas. Kādam, kuram labi veicās, braucot ar radzēm, tik labi nepadevās ierakstīties līkumos, ja riepas bija bez radzēm, un arī otrādi.

FWD klasē visos trijos braucienos uzvarēja Agris Upītis, izcīnot maksimālos 90 punktus. Otrajā vietā Maija Stakena – 68 punkti, trešajā Oskars Pugovičs – 59.

FWD-R klasē (ar radzēm) uzvarēja M. Stakena – 78, Toms Ozols – 72, Agris Upītis – 55.

RWD klasē: Gatis Ģērmanis – 78 punkti, Kristaps Drozdovs – 68, Dainis Valeinis – 63.

RWD-R klasē: Andris Ozols – 74, K. Drozdovs – 71, Artūrs So­boņs – 66.

4WD klasē: Ints Dimins – 80, Ints Jeršovs – 78, Roberts Poriņš – 51.

4WD-R klasē: Mārtiņš Ķikusts – 90, I. Jeršovs – 64, Artis Voicišs – 62.

Sava ieskaites klase arī dāmām. Tajā uzvarēja Kitija Jer­šova – 84, otrā Maija Stakena – 78, trešā Renita Aukšmukste – 60.

Junioru klasē pārākas bija braucējas: Kitija Jeršova – 84, Maija Stakena – 68, trešais Toms Ozols – 64 punkti.

Braucējiem tika piedāvāta arī iespēja startēt ar atjaunotajām “REILAT” riepām, un viņu sniegumus vērtēja atsevišķi. Te dalībnieku bija jūtami mazāk. FWD-REILAT klasē uzvarēja Markuss Upītis, RWD-RAILAT klasē – Jānis Paste, bet 4WD-REILAT – Māris Egle.

“Vidzemes Ziemas kausa 2021/2022” otrais posms Vec­piebalgā plānots jau šīs nedēļas nogalē, 2.janvārī.