Sniega nav daudz, bet tas smags

Atbrīvo ceļu. Sniegot divas dienas, slapjais un smagais sniegs saķērās kokos. Tie lūza un daudzviet aizšķērsoja ceļus. Straupes pagastā komunālās saimniecības vīriem nācās ņemt rokās zāģus. Foto: Druvis Kreituzis Sniegot divas dienas, slapjais un smagais sniegs saķērās kokos. Tie lūza un daudzviet aizšķērsoja ceļus. Straupes pagastā komunālās saimniecības vīriem nācās ņemt rokās zāģus.

Lai gan meteorologi solīja, ka gaidāma intensīva snigšana un uzsnigs 15 līdz 20 centimetri, trešdienas rīts vismaz mūsu pusē lielus pārbaudījumus nesagādāja. Kaut

otrdien, 26. janvārī, sniga visu dienu, sniegs bija slapjš un saplaka. Tā kā vēja nebija, uz ceļiem neveidojās sanesumi.

“Agri no rīta sākām tīrīt pagastu ceļus. Valsts ceļi jau iztīrīti,” vakar pusdienlaikā pastāstīja Jaunpiebalgas novada pašvaldības ceļu meistars Kristaps Dravants un atzina, ka sniega nav pāru pārēm, bet pietiekami. Ceļu tīrītājiem darba netrūkst, un līdz vakaram visi ceļi novadā būs izšķūrēti. Iedzīvotāji par savu māju piebraucamo ceļu tīrīšanu ar pakalpojumu sniedzējiem vienojas paši.

K.Dravants pastāstīja, ka šoziem ceļi tīrīti trešo reizi. Vēl vienreiz tikai atsevišķu ceļu posmi. Pašvaldība arī gādā, lai būtu notīrīti celiņi, laukumi. “Cilvēki jau saprot, ka visus ceļus uzreiz iztīrīt nav iespējams, zina, ka darbs notiek. Šoreiz jau arī nav tik daudz sniega, ka nevarētu izbraukt,” bilda ceļu meistars.

Amatas novada Zaubes pagasta saimniecības pārzinis Jānis Vilnis izmērījis, ka sniega sega dažviet ir 20, citur 15 centimetrus bieza. “Naktī beidza snigt, agri no rīta sākām tīrīt. Sniegs krīt no kokiem, kailajos lapu kokos neturas, eglēs gan. Ja būtu bijis sals, zari varētu neizturēt, lūzt,” pastāstīja J.Vilnis un uzsvēra, ka nav dzirdēts par gadījumu, kad sniega dēļ kāds kaut kur nebūtu varējis aizbraukt. Zaubes centrā celiņus strādnieki tīra ar lāpstām, tāpat autobusu pieturvietas. “Lau­kumus izšķūrē ar traktoru, ja būs daudz sniega, tad tā tīrīs arī celiņus,” bilda J.Vilnis.

Komunālās saimniecības vadītājs Pārgaujas novada Straupes pagastā Druvis Kreituzis atzina, ka darba gan ceļu tīrītājiem, gan komunālajam dienestam daudz. “Visu rītu iedzīvotāji zvana, stāsta, kur uz ceļa nolūzis kāds koks. Sniegs sakritis, saķēries zaros, un tie lūst. Īpaši Lielstraupes pusē. Braucam, zāģējam,” pastāstīja D.Kreituzis. Jau otrdien pa dienu tika tīrīti celiņi, bet vakarrīt atkal bija sasnidzis. Naktī vai agri no rīta tiek tīrīti stāvlaukumi, jo tad to darīt netraucē mašīnas.

“Arī tīrītājiem darbs grūts. Kaut sniega nav daudz, tas ir smags. Gaisa temperatūra turas ap nulli,” atgādināja D.Kreituzis un piebilda, ka sniega sega nav tik bieza, lai ar mašīnu nevarētu izbraukt. Ja nu vienīgi tā ir ļoti zema.

Vakarrīt, 27. janvārī, valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” informēja, ka sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visos Lat­vijas reģionos. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 230 valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka sniega biezums no otrdienas uz trešdienu visvairāk palielinājies Siguldā. Siguldas novērojumu stacijā reģistrētais vēsta, ka sniega kārta otrdienas agrā rītā bija septiņi centimetri, bet trešdien no rīta jau 25 centimetri. Ap 20 centimetriem dziļš sniegs vakar no rīta bija arī Ogres novadā, Vidzemes un Alūksnes augstie-nē.