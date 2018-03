Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēts Aigars Veldre

Šīs nedēļas Smiltenes novada domes sēdē no Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieces amata atkāpusies deputāte Aija Cunska (VL-TB/LNNK) un viņas vietā ievēlēts Aigars Veldre (VL-TB/LNNK), noskaidrots Smiltenes novada domē.

Cunska savu lēmumu skaidro ar to, ka pašlaik daudz laika aizņem viņas pamatdarbs SIA “Firma Madara ’89” IT un drošības daļas vadītājas amatā un lekciju vadīšana Vidzemes Augstskolā.

Uz vietnieka amatu tika izvirzīts Veldre un deputāte Zigeta Vīķele (LRA/Vidzemes partija). Par Veldri savas balsis atdeva astoņi deputāti, bet Vīķeli – seši.

Jau vēstīts, ka Cunskas darbību, vietējo skolu vadītājiem paredzētā seminārā izmantojot Krievijas propagandas materiālus, izvērtēja tam īpaši izveidota Smiltenes novada domes komisija, kas beigās deputātes rīcībā nesaskatīja nopietnus pārkāpumus.

Kā vēstīja TV3 raidījums “Nekā personīga”, Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzdeva pašvaldībai izvērtēt Smiltenes novada domes priekšsēdētājas vietnieces Cunskas rīkotās apmācības skolu direktoriem.

Pērn 9.novembrī Cunska Smiltenes novadu skolu direktoriem rīkoja semināru “Pašnovērtējums. Laime būt pašam.”, kurā deputāte stāstījusi par ajūrvēdu un to, kādu pieredzi viņa gūst braucienos uz Krieviju, kur praktizējot viņas skolotājs. Savu uzstāšanos noslēgusi ar Krievijas popmūziķu mūzikas klipu “Dzīvot”, kas ir daļa no Krievijas sabiedriskās televīzijas projekta. To Krievijas mediji izmantojuši, lai popularizētu 9.maija kustību “Nemirstīgo pulks”. Tas skolu direktoriem radījis vēl vairāk jautājumu, un mācību iestāžu vadītāji seminārā saskatījuši Krievijas propagandas elementus, informē raidījums.

Šī lekcija ir izraisīja lielu neapmierinātību, un skolu direktori vērsās ar sūdzību IKVD. Tas uzdeva pašvaldībai izvērtēt, vai nav pārkāpts likums.

Cunska sākotnēji raidījumam pauda viedokli, ka iesāktais būtu jāturpina. Tomēr vēlāk informēja, ka turpmāk šādas tikšanās vairs nerīkošot. Viņa joprojām neuzskata, ka būtu rīkojusies nepareizi, bet direktoru iebildumus skaidro ar politisku izrēķināšanos.

Jau ziņots, ka arī Veldre iemantojis sabiedrības uzmanību paralēli deputāta pienākumiem vadot pašvaldības apmaksātu vietējo ziņu raidījumu “Nedēļa Smiltenes novadā”.

Pārraidēs vēstīts par notikumiem Smiltenes novadā, Veldre intervē dažādas personības, tostarp arī pašvaldības darbiniekus un reiz arī domes vadītāju Gintu Kukaini (VL-TB/LNNK). Vēlākos raidījumos Kukaiņa intervēšanu gan pārņēma žurnāliste. Tomēr, lai gan raidījuma veidošanu apmaksājusi Smiltenes novada dome, tas nekur pašā pārraidē nav norādīts, tāpat kā arī Veldres pozīcija domē. To, ka raidījuma tapšanu atbalstījusi pašvaldība, var lasīt tikai raidījuma veidotāju mājaslapā.

Veldre ar moderatora darbu, vēstot par jaunumiem Smiltenes pilsētā un tās apkārtnē, nodarbojies jau vairāk kā divdesmit gadu. Tomēr pēc ievēlēšanas Smiltenes novada domē 2013.gadā deputāts turpinājis vadīt raidījumu un tajā nesaskata nekādas problēmas, jo, esot kameras, priekšā lasa tekstu, ko viņam sarakstījuši žurnālisti. Tāpat arī veicot intervijas – tie nav viņa paša, bet gan žurnālistu veidoti jautājumi, stāsta Veldre.

Deputāts norāda, ka pārraidi vada ne jau dzenoties pēc popularitātes, bet gan kā parastu darbu. Veldre savu atalgojumu aģentūrai LETA nenosauca, tomēr Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtā deklarācija liecina, ka 2016.gadā deputāts uzņēmumā, kas veido raidījumu, nopelnījis 313 eiro, bet 2015.gadā 370 eiro. Par dalību pārraidē deputātam ir līgums ar to veidojošo uzņēmumu, nevis pašvaldību.

Raidījuma veidotāji ir vērsušies Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ar lūgumu pēc padomes viedokļa par radušos situāciju, aģentūru LETA informēja viens no veidotājiem Jānis Ūdris. Vaicājot, vai par to nebūtu vajadzējis aizdomāties, kad Veldri pirmo reizi ievēlēja domē 2013.gadā, Ūdris atbildēja, ka tā bijusi vien cilvēcīga kļūda.

Ūdris arī norāda, ka raidījuma veidotāji ievēro likumu un izvairās no aģitēšanas, un nesaprot, kādēļ pašā raidījumā būtu jānorāda, ka tā vadītājs ir domes deputāts vai ka tā saturu apmaksājusi pašvaldība.

Arī pašvaldībā nevarēja atbildēt, kādēļ vidēji pusstundu ilgajā pārraidē neparādās šī informācija. Kā aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes pārstāve Marita Mūze, pašvaldība ir vērsusies pie uzņēmuma “Skaņa” ar šādu jautājumu, jo tas neesot nekas slēpjams un informācija ir publiski pieejama.

Raidījuma saturu veido Ūdris un viņa sieva Evita Ūdre, bet translē Re:TV. Smiltenes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Ūdra individuālo uzņēmumu “Skaņa” par raidījuma “Smiltenes novada ziņas” veidošanu, kur videoproducēšanas darbus veic Ūdris, bet žurnālista pienākumus uzņēmusies viņa sieva, vēsta raidījuma mājaslapa.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka par pēdējiem trim gadiem Smiltenes novada pašvaldība raidījuma veidošanai kopsummā atvēlējusi 89 823 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), tas ir, attiecīgi 31 917 eiro bez PVN par raidījumiem 2017.gadā un 28 953 eiro bez PVN par abiem iepriekšējiem gadiem. Kā liecina (IUB) informācija, visās reizēs “Skaņa” bija vienīgais pretendents.

Pašvaldība ir 52 raidījumiem un 20 minūtēm katrā no tiem, un vēl 10 minūtes no raidījuma ir paša uzņēmuma apmaksātas, aģentūru LETA informēja Mūze un norādīja, ka pašvaldība pārraides veidošanu apmaksā sabiedrības informēšanas nolūkos.