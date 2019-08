Smiltenē kāds jaunietis, vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 54 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā gadījumā ir viena cietusi persona. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi velosipēda vadītāji. Noformēti 96 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 52 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Saņemta informācija par zādzību Gulbenē, laika posmā no 25.jūlija līdz 31.jūlijam, kur no stāvlaukumā novietotas automašīnas nozagta jaka un automagnetola “Pioneer”, savukārt Limbažu novadā no kādas klēts nozagts zāģis, materiālie zaudējumi 150 eiro apmērā, bet Valmierā, Stacija ielā, nenoskaidrota sieviete nozaga divas mugursomas. Policija skaidro notikušā apstākļus.

31.jūlijā pulksten 12:30 Smiltenē, Dārza ielā kāds jaunietis, vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus. Nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.