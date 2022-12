Smago spēkratu tehnoloģijā otrs labākais pasaulē

Strādāt precīzi. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) absolvents Rinalds Vanters veic kārtējo uzdevumu pasaules jauno profesionāļu meistarības prasmju konkursā “WorldSkills2022 Special Edition” kategorijā “Smago spēkratu tehnoloģijas”. Precīzais veikums viņam atnesa sudraba godalgu. Foto: no albuma Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) absolvents Rinalds Vanters veic kārtējo uzdevumu pasaules jauno profesionāļu meistarības prasmju konkursā “WorldSkills2022 Special Edition” kategorijā “Smago spēkratu tehnoloģijas”. Precīzais veikums viņam atnesa sudraba godalgu.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) absolvents Rinalds Vanters pasaules jauno profesionāļu meistarības prasmju konkursā “WorldSkills2022 Special Edition” kategorijā “Smago spēkratu tehnoloģijas” ieguvis godpilno 2.vietu.

Vienpadsmit valstu dalībnieku konkurencē Rinalds palaida priekšā tikai Ķīnas pārstāvi, bet bronzas medaļas tika četriem dalībniekiem no Šveices, Francijas, Kanādas un Korejas.

Pats sudraba medaļas saņēmējs atzīst, ka bijis patīkami pārsteigts, neesot gaidījis tik augstu rezultātu: “Esmu priecīgs, ka izdevies pierādīt savas prasmes un ieguldītais darbs ir atmaksājies. Viss gatavošanās process, pats konkurss – tas ir smagi un nervus kutinoši, bet, kad esi klātienē, tā ir neatkārtojama pieredze.”

Vietu Latvijas izlasē R. Vanters izcīnīja, uzvarot jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills­Latvia 2021”, vēl būdams VTDT 4.kursa audzēknis. Tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs atzīst, ka šī ir ļoti patīkama ziņa: “Tāds panākums ir vislabākais apliecinājums, ka mūsu jaunieši var būt starp labākajiem pasaulē. Tas ir augsts novērtējums tehnikumam, skolotājiem un kalpo kā laba publicitāte.”

Direktors saka paldies profesionālo priekšmetu skolotājiem, kuri sagatavoja Rinaldu uzvarai Latvijas konkursā, un viņi bija nozīmīga daļa jaunieša ceļā uz pasaules līmeņa sasniegumiem.

Pasaules konkursam jauniešus gatavoja nozaru eksperti, kopīgi pārskatot un mācoties no iepriekšējo konkursu uzdevumiem. Lielākās bažas R. Vanteram radījis uzdevums, kurā jāremontē “Mercedes” kravas automašīna. Taču “WorldSkills” galvenais eksperts Jānis Vītols atzīst, ka, lai gan Rinaldam par to bija satraukums, jo vairāk specializējies lauksaimniecības tehnikā, viņš šajā uzdevumā uzrādīja labākos rezultātus no visiem: “Šādiem sasniegumiem nepieciešams komandas darbs, treniņi, apmācības un konkursanta motivācija. Rinaldam no pirmās gatavošanās dienas piemīt atbildības sajūta, spēja ieklausīties padomos un iedziļināties detaļās.”

Arī VTDT direktors norāda, ka pirmām kārtām viss atkarīgs no paša jaunieša, vai viņš grib ļauties izaicinājumam, ir gatavs papildus mācīties, pilnveidoties, praktizēties: “Ja viņš tam gatavs, klāt pieliekot profesionāļu padomus, rezultāts var tikt sasniegts. Rinalds vienmēr bijis noskaņots uz pilnveidošanos. Tagad tehnikumā ir divi audzēkņi – galdnieks un namdaris-, kuri varētu rādīt labus rezultātus vispirms Latvijas, tad arī pasaules konkursā. Ar viņiem īpaši strādā, arī paši jaunieši grib mācīties, ceram, ka rezultāti būs.”

“WorldSkills” konkursos VTDT, iepriekš Priekuļu tehnikuma un Cēsu profesionālās vidusskolas, audzēkņi piedalās ne pirmo reizi. 2019.gadā kategorijā “Smago spēkratu apkope” startēja Andis Kārkliņš, pārstāvot Priekuļu tehnikumu, bet 2015.gada konkursā Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēknis Reinis Gusts kategorijā “Mēbeļu galdnieks” izcīnīja ekselences medaļu.