Slēpojošākās skolas noskaidrotas

Siguldā aizvadīts noslēdzošais posms “S!-Fischer 2022” Ziemas skolēnu čempionātā. Uz starta stājās vairāk nekā 160 skolēni, kuriem bija jāveic šķēršļu un veiklības distance, kas ir ļoti populāra pasaulē, jo attīsta jauno distanču slēpotāju koordināciju, slēpošanas tehniku un veiklību.

Jaunākajiem bija jāveic mazais aplis ar sešiem uzdevumiem, vecāko grupu slēpotājiem – lielais aplis ar desmit dažādiem uzdevumiem.

Dalībnieku vidū arī Cēsu novada skolēni. S10 grupā 3.vietā Elza Krastiņa (Cēsu 1.pamatskola); V10 grupā uzvarēja Gustavs Spolītis (Cēsu 1,pamatskola); S12 grupā 4. – Zane Salmiņa (Cēsu 1.pamatskola), tūlīt aiz viņas skolasbiedrene Adele Šlēziņa, bet 6. – Nellija Puriņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola); V12 grupā 5. – Artūrs Zaķis (Cēsu 2.pamatskola), 6. – Rūdolfs Šķēle (Cēsu 1.pamatskola); S14 grupā 2. – Amēlija Zaķe (Cēsu 2.pamatskola), uzvarētājai zaudējot tikai 0,4 sekundes. 5.vietā viņas skolasbiedrene Annija Krieviņa. S16 grupā 3. – Keitija Naprejenko (Vecpiebalgas vidusskola).

Kopumā visos posmos piedalījušies vairāk kā 700 skolēnu no 53 Latvijas skolām, kas ir lielākais skolu skaits sacensību vēsturē. Šāds skolēnu čempionāts tiek rīkots kopš 2015. gada, ik reiz piesaistot arvien vairāk skolas un skolēnus no visas Latvijas. Šogad bija pirmais gads sacensību vēsturē, kad divi posmi tika aizvadīti citās slēpošanas trasēs Latvijā, tostarp olimpiskā centra “Cēsis” kompleksā, un tieši šis posms pulcēja visvairāk dalībnieku.

Šogad sasniegts jauns rekords – kopumā piedalījušies skolēni no 53 Latvijas skolām, pārsniedzot iepriekšējo gadu rekordu par vairāk nekā 15 skolām. Skolu kopvērtējumā un galveno balvu – dāvanu karti 1500 eiro apmērā slēpošanas inventāra iegādei no “Fischer Latvia” – saņēma Madonas pilsētas vidusskola. Otro vietu ieņēma Lejasciema vidusskola, trešajā vietā Siguldas Valsts ģimnāzija. Labākā no Cēsu novada skolām – Cēsu 1.pamatskola, ieņemot 7.vietu. Vecpiebalgas vidusskola ierindojās 14.vietā, Cēsu 2.pamatskola – 20., Cēsu Pilsētas vidusskola – 25., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola – 28., Priekuļu vidusskola – 30.

Noteikts arī individuālais kopvērtējums. Lai tajā gūtu augstu vietu, bija nepieciešams startēt visos posmos, vismaz trijos, bet mūsu novada audzēkņi vairumā gadījumu startēja vienā vai divos. Taču aktīvākie spēja sevi parādīt arī kopvērtējumā. V10 grupā pārliecinoši uzvarēja Gustavs Spolītis (Cēsu 1.pamatskola), kurš startēja visos četros posmos, divos svinot uzvaru. S10 grupā 4.vietā Elza Krastiņa (Cēsu 1.pamatskola), bet S12 grupā 6. – Nellija Puriņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola).