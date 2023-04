Slēpņošana kā brīvdienu aizraušanās

Slēpņošanas prieks. Osīšu ģimene. Foto: no albuma Osīšu ģimene.

Agnesi Osīti daudzi līgatnieši noteikti pazīst kā Līgatnes bibliotēkas vadītāju. Viņas un vīra Agra ģimenē aug trīs bērni.

“Vecākā ir meita Vidaga, viņai ir deviņi gadi, dēliņš Everts, vidējais, ir piecgadnieks, un meitiņai Ronjai ir tikai trīs gadiņi,” par bērniem stāsta Agnese. Ģi­mene Līgatnē mājo dzīvoklī Gaujasmalā.

Agnese un Agris ir līgatnieši, mācījušies Līgatnes vidusskolā. “Visa dzīve gan nav ritējusi šeit, bijuši periodi, kad neesam dzīvojuši Līgatnē, bet, kad sāka dzimt bērni, bija sajūta, ka jāatgriežas mierīgākā vietā,” atzīst Agnese. Stāstot par ģimenes ikdienu, Agnese smaidot atzīst, ka ar trim bērniem garlaicīgi nav nekad un ikdiena ir raiba. “Vecākā meita mācās Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, apmeklē interešu pulciņus, tai skaitā peldēšanu Raganas peldbaseinā, ko nodrošina Līgatnes Sporta skola. Piektdienās viņai ir privātstunda klavierspēlē. Abi jaunākie bērni, protams, ir pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, un abus vedam pie logopēda, otrdienās speciāli mērojam ceļu uz Priekuļiem,” stāsta Agnese.

Bērniem katram ir savs raksturs, katrs ir personība. “Everts vairāk virzīts uz mākslu. Viņš ļoti skaisti zīmē un var ļoti ilgu laiku pavadīt, veidojot ļoti detalizētus zīmējumus,” novērotajā dalās Agnese. Everts gan pagaidām vēl mākslas skolā neejot, lai arī Līgatnes Mākslas skola esot lieliska vieta, kur šīs prasmes apgūt. “Šogad nesakrita laiki ar manu un vīra darbu, lai bērnu izvadātu, bet, iespējams, nākamgad Evertu sūtīsim mācīties arī mākslas skolā.”

Par ģimenes tradīcijām un kopīgām laika pavadīšanas reizēm Agnese teic, ka ļoti aktuālas viņu ģimenē ir galda spēles. “Tas ir izcils veids, kā kopā pavadīt vakarus vai dienas, kad ārā valda izteikti slikti laika apstākļi. Bet, ja laiks ir patīkams, dodamies slēpņot jeb, kā to vēl dēvē, “Geocatching”. Tad braucam uz dažādām vietām pa visu Latvijas teritoriju.” Viņa stāsta, ka šī nodarbe ļoti patīk arī bērniem, lai arī ir reizes, kad mazākie pasūdzas par tālo braucienu vai garajām pastaigām, lai meklētu slēpni. “Taču pati meklēšanas daļa gan bērniem patīk, kolīdz sasniedzam kādu izraudzīto galapunktu un saku, ka laiks doties meklēt slēpni, tā bērni ir azartā un ar prieku dodas piedzīvojumos.”

Jautāta, ko geokečings jeb slēpņošana piedāvā meklēt, Agnese stāsta: “Slēpņus izveido dabas objektos vai vēsturiskās vietās. Slēpnis ir vairāk simbolisks, tā mērķis ir aizvest līdz skaistai, interesantai vietai. Slēpnis var būt kārbiņa vai trauciņš. Reizēm šīs lietiņas ir noformētas interesanti, ar izdomu, piemēram, ir bijis putnu būrītis, kas īpašā veidā jāatver. Pie slēpņa vienmēr ir bloknotiņš, kurā jāierakstās, ka tu esi šeit bijis un slēpni atradis.” Slēpņošana ir Agra aizraušanās, ar ko viņš aktīvi nodarbojies jau pirms iepazīšanās ar Agnesi.

Vēl viens Osīšu ģimenes kopīga laika pavadīšanas veids ir lasīšana. “Mums visiem patīk lasīt. Tas visdrīzāk arī saistīts ar manu nodarbošanos,” smaidot atzīst Lī­gat­nes bibliotēkas vadītāja. “Vīrs gan šajā procesā varbūt iesaistās mazāk, bet kopā ar bērniem grāmatas lasām katru vakaru, kopā arī izvēlamies, ko lasīsim. Lielā meita gan lasa patstāvīgi, viņai jau atšķirīgas intereses no mazajiem.” Šobrīd visiem bērniem, arī vecākajai meitai, ļoti iemīļoti esot lietuviešu rakstnieces Linas Žutautes grāmatu sērijas “Kika – Mika” izdevumi. Daļu grāmatu Agnese iegādājas bērnu krājumam pati, bet daļu aizņemas no savas darbavietas. “Grāmatas, par kurām zinu, ka bērni gribēs pārlasīt atkal, cenšos nopirkt pašmāju kolekcijai, bet tās, kuras varbūt nešķiet tik aktuālas, vienmēr paņemu no bibliotēkas krājuma. Izlasām un nesam atpakaļ, lai atkal izvēlētos ko jaunu.”

Lielākos gadskārtu svētkos Osīšu ģimene allaž dodas pie vecvecākiem. “Ziemassvētkos ikgadēja tradīcija ir vienu dienu svinēt pie maniem vecākiem, otru – pie Agra vecākiem. Tā apmeklējam visus tuvākos. Lieldienās parasti viesojamies pie maniem vecākiem, bērni dārzā meklē Liel­dienu zaķa atstātās olas – tās ir dažādas, gan pašu krāsotās, gan reizēm ir kāda šokolādes ola vai mīkstā mantiņa – zaķītis vai cālītis –, ko nu zaķis tai gadā sarūpējis,” stāsta Agnese. Ģimenes pieciniekam ikdienā ir arī savs mīļdzīvnieciņš – kāmītis Pelēcis, kas esot vecākās meitas Vidagas aprūpē.