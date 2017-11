Slēgs Straupes narkoloģisko slimnīcu

Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu no nākamā gada slēgt Straupes narkoloģisko slimnīcu, vēsta laikraksts “Neatkarīgā”. Šonedēļ slimnīcā notikusi sapulce, kurā visi darbinieki skaidri informēti – slimnīca darbu neturpinās. Pēc darbinieku domām, risinot tikai finansiālos jautājumus, aizmirsts par daudzām citām būtiskām lietām, piemēram, pieredzi tieši alkohola atkarīgo ārstēšanā.

Līdz ar slimnīcas slēgšanu darbu Straupē zaudēs visi slimnīcā strādājošie, un, lai arī noteikti daļai medicīniskā personāla darbu varētu piedāvāt Strenčos, attālums ir pietiekami liels, lai šāds piedāvājums neizklausītos reāli, vēsta laikraksts.

Straupes narkoloģiskā slimnīca alkohola atkarīgos ārstē 56 gadus. Dziednīca atrodas vēsturiski skaistā vietā – Lielstraupes pilī. Pils mūros alkoholiķi ārstēti no 1963.gada, kad pilī iekārtoja psihoneiroloģisko slimnīcu – tā bija hronisku alkoholiķu piespiedu ārstēšanas iestāde ar 120 vietām, pakļauta iekšlietu ministrijai. Straupes slimnīca pazīstama ar tradīcijām atkarīgo personu ārstēšanā, kā arī ar savu unikālo vēsturisko ēku.

Slimnīca saņem valsts finansējumu (gadā apmēram 187 000 eiro), tā sauktās kvotas, bet ārstē pacientus arī par maksu. Pacientu sadalījums ir puse uz pusi. Vidzemē narkoloģiskā slimnīca ir tikai viena, un vispār kā narkoloģiskā slimnīca Straupe ir vienīgā Latvijā, citviet ir nodaļas alkohola atkarīgo ārstēšanai – Ģintermuižā Jelgavā, Rīgā, Liepājā, Rēzeknē.

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents (Vienoti novadam) atklājis, ka Pašvaldība apspriedusi dažādus variantus ar Veselības ministriju, taču īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, jo joprojām notiek tiesvedība ar luterāņu baznīcu. Taču pils (kopumā 14 dažādu ēku, ieskaitot arī pusaudžu centra ēku, kas ir 10 kilometru attālumā no Straupes) ir valsts īpašums. Pašvaldība to labprāt pārņemtu savā īpašumā, un viens no variantiem būtu pilī saglabāt veselības aprūpes sniegšanu, vienlaikus domājot par pils renovāciju. Līdz šim gan īpašumu valsts neuzskatīja par nepieciešamu renovēt.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš bija plānots Straupes narkoloģisko slimnīcu apvienot ar Strenču slimnīcu.