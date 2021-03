Skrien reāli, sacenšas virtuāli

Pirmās. Tikai marta sākumā sporta kluba “Ašais” dalībnieki varēja izbaudīt, kaut attālinātu, tomēr sacensību garu. Foto: no albuma Tikai marta sākumā sporta kluba “Ašais” dalībnieki varēja izbaudīt, kaut attālinātu, tomēr sacensību garu.

“Ja pirms gada kāds teiktu, ka arī 2021. gada martā mums būs jāskrien virtuālie mači, lai gūtu sacensību emocijas, es neticētu,” saka sporta kluba “Ašais” treneris Austris Āboliņš, atzīstot, ka realitāte ir tāda, ka pasaule turpina griezties citādi, nekā bija ierasts.

Pagājušajā gadā jau rakstījām par “Ašo” iesaistīšanos starptautiskās virtuālās sacensībās, nu nācies atkal atgriezties šajā apritē. Treneris norāda, ka skrējienu paspējuši veikt neilgajā ziemas starplaikā pagājušajā nedēļā: “Kluba skrējēji bija gatavi sevi pārbaudīt sacensību atmosfērā jau kopš oktobra vidus, jebkāds sacensību formāts tika ļoti gaidīts. Atradām atkal jau pagājušajā gadā iemēģināto VDOT izaicinājumu, dalība tajā bija arī mačošanās kluba biedru starpā, tā teikt, sava veida cīņa par iekšējo reitingu.”

Virtuālajās sacensībās piedalījās 250 dalībnieki no dažādām pasaules valstīm: ASV, Aus­trālijas, Brazīlijas, Francijas, Vācijas, Japānas, Meksikas, In­dijas un citām. Treneris norāda, ka VDOT izaicinājums sportistiem ir interesants, jo statistika veidojas, apkopojot dažādas distances, sākot no maratona līdz jūdzes skrējienam. “Ašie” veica trīs kilometru distanci no Cēsīm pa gājēju celiņu līdz Priekuļiem.

Skaidrojot rezultātu noteikšanas sistēmu, A. Āboliņš informē, ka VDOT (V-dot-O2 max) ir skābekļa daudzums minūtē, kas tiek patērēts slodzes laikā: “Parasti to nosaka laboratorijā, šajā gadījumā tiek izmantots kalkulators. Piemēram, 10 km, veikti 50 minūtēs, dod VDOT 40. Attiecīgi, jo labāks rezultāts (kas nozīmē arī labāku skābekļa patēriņu), jo VDOT skaitlis augstāks, un noteikta skaitļu zona dod noteiktu līmeni no 1 līdz 10. Šis formāts ir ļoti demokrātisks, tāpēc arī tajā piedalāmies. Tas parāda reālo kondīciju.”

Šo sistēmu savulaik izstrādājis ASV treneris Džeks Daniels. (A. Āboliņš smaidot piebilst, lūdzu nejaukt ar citu, daudz zināmāku Džeku Da­nielsu). Treneris savulaik izveidojis rezultātu noteikšanas tabulu, ko viņa sekotāji digitalizējuši, un tagad tā tiek izmantota, lai apkopotu virtuālo sacensību rezultātus.

Teicams sniegums padevās Robertam Glazeram, kurš kopvērtējumā izcīnīja 4. vietu (62,49 punkti), bet vecuma grupā līdz 18 gadiem viņam otrs labākais rezultāts. Trīs kilometrus Roberts veica 9:29 minūtēs. Sieviešu konkurencē (101 dalībniece) 15. vieta Elzai Niklasei, uzreiz aiz viņas Stella Paltiņa. Treneris norāda, ka arī pārējie “Ašie” uzrādījuši jaunus personīgos sasniegumus 3 km distancē: “Vēl interesants fakts – ar šiem rezultātiem Roberts būtu izcīnījis godalgu pērnās vasaras U18 čempionātā stadionā, bet Elza (U16) ar Stellu (U14) būtu cīnījušās par sudrabu un bronzu šajā pašā U18 grupā. Tas parāda, ka sasniegti ļoti augstvērtīgi rezultāti.”

Kamēr Latvijā neatgriezīsies sacensību aprite, “Ašie” plāno izmantot virtuālo iespēju, lai kaut attālināti gūtu sacensību garšu. Jauniešiem to vajag, tas ir lielākais dzinulis trenēties. Tuvākie mači jau nākamajā nedēļā, kur par dalību arī pienāksies medaļas, kas tiks atsūtītas. Šoreiz skriešana ieplānota Rīgā, Biķernieku trasē, kur sniegs tiešām būs nokusis, kur ir skriešanai atbilstoša trase.