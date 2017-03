Skrējiensoļojumā Rīga-Valmiera vāks līdzekļus Burtnieku novadā dzīvojošas meitenes ārstēšanai

1.aprīlī notiks skrējiensoļojums Rīga-Valmiera jeb “Gladiatoru pastaiga”, kurā plānots vākt līdzekļus Burtnieku novadā dzīvojošās Lāsmas Zukures ārstēšanai “Ziedot.lv” rehabilitācijas centrā “Poga”, aģentūru LETA informēja pasākuma pārstāvis Matīss Vevagaris.

107 kilometrus garajā skrējienā “Gladiatoru pastaiga” no Brīvības pieminekļa Rīgā līdz Sv.Sīmaņa baznīcas kliņķim pagaidām pieteikušies 135 dalībnieki, to starpā arī pārstāvji no Igaunijas, Vācijas, Spānijas, Francijas un Norvēģijas. Jaunākajam dalībniekam sacensību dienā būs 18 gadu, vecākajai dalībniecei – 76.

Lai sagaidītu līderus, interesentiem 1.aprīlī pie Sīmaņa baznīcas būs jāierodas jau pirms plkst.8.

Tie, kuri nepaspēja pieteikties 107 bezmaksas reģistrācijas vietām, aicināti piedalīties, Lāsmas Zukures ārstēšanai ziedojot 107 eiro. Šobrīd šādā veidā dalību apstiprinājuši jau četri sportisti. Ziedot var arī citi dalībnieki un brīvprātīgie – februāra sākumā savāktā summa bija 819,40 eiro.

2015.gadā “Gladiatoru pastaigas” laikā tika savākts ap 2600 eiro cēsnieces Undīnes Ozoliņas ārstēšanai ar delfīnterapiju, bet 2016.gadā – vairāk nekā 3000 eiro valmierieša Jēkaba Bluķa ārstēšanai Minskā.

Sacensības “Gladiatoru pastaiga” rīko Latvijas ultra garo skrējienu un taku skriešanas asociācija sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, “Ziedot.lv” rehabilitācijas centru “Poga” un Latvijas Vieglatlētikas savienību.