Skrējiens patriotiskās noskaņās

Aiziet! Distancē dodas visjaunākie skrējēji. Pirmais finiša līniju pēc neilga laika šķērsos Jēkabs Gulbis – Urbāns no Stalbes (115. numurs). Foto: Jānis Gabrāns Distancē dodas visjaunākie skrējēji. Pirmais finiša līniju pēc neilga laika šķērsos Jēkabs Gulbis – Urbāns no Stalbes (115. numurs).

Skrējiens “Apkārt Rozulai” Lāčplēša dienā, 11.novembrī, notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Arī šogad apmēram pusotrs simts dažāda vecuma skrējēju, galvenokārt no Cēsu novada, pulcējās, lai patriotiskās noskaņas gūtu skrējienā.

Pirms starta bija neliels svinīgs brīdis ar uzrunām, valsts karoga pacelšana un kopīgi dziedāta Latvijas himna. Sporta kluba “Pārgauja” valdes priekšsēdētājs

Monvīds Krastiņš, sveicot skrējējus, atzīmēja, ka arī šis sporta notikums pēc divu gadu pārtraukuma atgriezies apritē, dalībnieku skaits rāda, ka vēlme skriet nav zudusi: “Skrējiens pastāvēšanas vēsturē pārsniedzis jau 20. gads­kārtu. Tas nozīmē, ka esam kļuvuši nopietni spēlētāji!”

Šī gada skrējiens iezīmējās arī ar to, ka pirmo reizi tika izmantota elektroniskā laika ņemšanas sistēma.

Viena no pasākuma rīkotājām Aija Alksne, uzrunājot skrējējus, atgādināja, ka skrējiens veltīts Lāčplēša dienai: “Laikam nekad agrāk neesam tik skaudri kā šo­brīd izjutuši to, cik grūti bija izcīnīt Latvijai brīvību. Redzam, kā par to cīnās Ukrainā, tas liek atcerēties, ka arī mūsu vectēvi un vecvectēvi krita kaujās par savu zemi.”

Īpašs bija arī karoga pacelšanas brīdis. Tradicionāli to darīja iepriekšējo gadu distanču uzvarētāji, šogad tika pieminēts arī kāds īpašs cilvēks.

“Gandrīz visos skrējienos “Apkārt Rozulai” ir piedalījies Staņislavs Dzalbs, kuru gribu dēvēt par skrējiena goda biedru. Rudenī viņš aizgāja aizsaulē, lai tagad uz mums noraudzītos no mākoņa maliņas. Tāpēc šoreiz karogu pacelt lūgšu viņa dēlus Andri un Aivaru, mazdēlu Ediju un vedeklu Ivetu,” teica A. Alksne.

Visiem kopīgi dziedot Latvijas himnu, karogs uzvijās mastā, tad jau pēc pavisam neilga brīža skrējēji devās distancēs. Un jau pavisam drīz finišā tika sveikti jaunākie dalībnieki, kuriem bija jāveic 1,5 kilometri. Finiša līniju pirmais šķērsoja Jēkabs Gulbis – Urbāns no Stalbes. Trīs sekundes viņam zaudēja vēl viens stalbēnietis Ralfs Zariņš, bet trešajā vietā Hugo Rostoks no Straupes pagasta. Trīs ātrākās meitenes šajā distancē: Violeta Aleksejeva (Rāmuļu pamatskola), Adele Millere (Cēsis), Karlīna Millere (Straupe). Distancē devās arī divi pirmsskolas grupas dalībnieki, un te Everts Jānelsiņš bija ātrāks par Marlēnu Gudēvicu – Liepiņu.

4,5 km distancē absolūtajā vērtējumā uzvarēja Aldis Zelčs (Cēsis), otrā finišēja Anita Ieviņa (Cēsis), trešais – Jānis Turlajs.

Atsevišķās grupās godalgotās vietas ieguva: meitenes: Elza Krastiņa (Cēsis), Marta Brence (Cēsis), Kristijāna Mieriņa (Līgatnes Jauno Līderu vidusskola); zēni:Jānis Turlajs (Cēsu novads), Māris Tučs (Straupe), Bruno Kārkliņš (Stalbe); seniores 1.grupa: Elīna Gulbe – Urbāne (Straupe), Iveta Adamsone (Rozula); seniores 2.grupa: Anita Ieviņa (Cēsis), Daiga Hofmane (Rozula), Laila Lamberte (Straupe); seniori 2.grupa: Aldis Zelčs (Cēsis), Normunds Tumulis (Cēsis), Uldis Alksnis (Cēsis);

7,5 km distancē (58 dalībnieki) ātrākais bija Edijs Dzalbs (Sigulda), otrajā vietā valmierietis Mārtiņš Treijs, trešajā – Andžejs Stepančuks (Cēsis).

Savās grupās uz goda pjedestāla kāpa: meitenes 3. grupa: Emīlija Izmailovska, Lindsija Barinova (Līgatnes Jauno Līderu vidusskola), Evelīna Gulbe (Līgatnes Jauno Līderu vidusskola); zēni 3.grupa: Markuss Zariņš (Straupe), Renārs Ruža (Straupe), Ralfs Strazdiņš (Stalbe); meitenes 4.grupa: Katrīna Kārkliņa (Stalbe), Elizabete Dārziņa (Stalbe), Olga Semerikova (Cēsis), zēni 4.grupa: Everts Sukurs (Rāmuļu pamatskola), Rolands Bajārs (Līgatnes Jauno Līderu vidusskola), Dāvis Desainis (Līgatnes Jauno Līderu vidusskola); meitenes 5.grupa: Leonarda Baltiņa (Cēsis), Rūta Dāboliņa (Straupe); zēni 5.grupa: Rihards Priedītis (Kūdums), Artis Priedītis (Kūdums), Daniels Noorhānijs (Rāmuļu pamatskola); sievietes: Arnita Gruncka (Valmiera), Santa Zumane (Cēsis); vīrieši: Edijs Dzalbs (Silgulda), Mārcis Petzāle (Cēsis), Mārtiņš Petrovs (Cēsis); seniori 1.grupa: Mārtiņš Treijs (Valmiera), Andžejs Stepančuks (Cēsis), Ģirts Adlers (Bren­guļi).