Skolēnu viesnīca ir pieprasīta

Tiklīdz Cēsu pašvaldība atvēra modernu dienesta viesnīcu jaunatnei, visas 180 vietas, nesagaidot septembra sākumu, jau piepildījās līdz malām.

Dienesta viesnīcas vadītājs Valdis Sviķis to izskaidro ne vien ar Cēsu novada vispārizglītojošo skolu labo līmeni, kura dēļ tajā mācīties izvēlas jaunieši arī no citiem novadiem, bet skaidro, ka kopmītnes nepieciešamas arī valsts skolu audzēkņiem. Cēsīs jaunieši apgūst dizaina un tehniskās profesijas, vidējo izglītību reizē ar mūzikas specialitāti.

Dienesta viesnīcu modernizējot atbilstoši 21. gadsimta prasībām, viesnīcas īpašniece – Cēsu novada pašvaldība – izstrādājusi arī mūsdienām atbilstošus noteikumus, kas jāievēro tās iemītniekiem. Noteikumi radīti, lai lai modernais aprīkojums un telpu iekārtojums pēc iespējas saglabātu sākotnējo kvalitāti. Gan drošības, gan sadzīves apsvērumu dēļ, kopmītnēs ienākot, elektroniski jāreģistrējas. Tas paredzēts līgumā, kuru iemītnieks slēdz ar pašvaldību. Katram iemītniekam ir personalizēta ienākšanas karte.

Tā kā lielākā daļa dienesta viesnīcas iemītnieku nav sasnieguši pilngadību, viņu pienākums ir dežurantu pie ieejas pabrīdināt, cikos pārnāks un kur aizkavēsies, ja viesnīcā ieradīsies pēc vienpa­dsmitiem vakarā.

Otrdien vakara stundā dienesta viesnīcas apciemojuma laikā “Druva” pamanīja, kā notiek iekšējās kārtības noteikumu uzturēšana. Jaunietis dežurantam izskaidroja, kāpēc pārnāks vēlāk par paredzēto, nosauca laiku, cikos ieradīsies, un apsolīja ka būs precīzs. Dežurante vēlreiz pārjautāja, vai jaunietis pildīs apņemšanos, un uzsvēra, ka tieši viņu gaidīs pārnākam.

Ilona Šķestere ir viena no piecām dienesta viesnīcas darbiniecēm, kura maiņās strādā, uzņemoties pienākumus un atbildību 24 stundu garas dežūras laikā. Abu ģimnāziju, Pilsētas vidusskolas un Mūzikas vidusskolas audzēkņus mācību gada pirmajā mēnesī viņa ātri vien iepazinusi, arī dienas gaitas ārpus mājvietas un paradumi naktsmītnē ielāgoti. Dežurantēm to nepieciešams zināt, jo aktīvi jākomunicē arī ar pieaugušajiem. Nereti pedagogi piezvana, lūdz, lai laikā pamodina radošās profesijas apguvējus – topošos mūziķus -, lai viņi nenokavē mācības, jo dažkārt vakaros jaunieši ar instrumenta spēles apguvi aizraujas līdz vēlām stundām. Arī dienesta viesnīcā ir telpa, kur to var darīt, kaimiņus netraucējot. Dežurantam mēdz zvanīt arī skolēnu vecāki, sevišķi mācību gada sākumā, lai uzzinātu, kā jaunietis spēj organizēt dienas ritmu bez vecāku klātbūtnes un uzraudzības, reizēm mācību gada sākumā, zvanot dežurantam, vēl pakontrolē, vai jaunietis no rīta jau pametis naktsmājas.

Ģimnāziste Laura Skangale ir viena no audzēkņiem, kura uz Cēsīm mācīties brauc no tālienes, no Latgales. Ģimene Cēsis izraudzījusies ne tikai ģimnāzijas dēļ, bet pārliecinājusies arī par sadzīves apstākļiem. “Dzīvoju divatā ar klasesbiedreni, pieejami ikdienā vajadzīgie pakalpojumi, tajā skaitā veļas mazgāšana un žāvēšana, uzstādīts arī slapjo zābaku žāvētājs. Virtuve moderna, istabā ledusskapis, arī gultas veļas maiņa iekļauta cenā, kopumā mēnesī maksāju tikai 30 eiro,” stāsta Laura. Mācību darba grafikā meitenei atzīmētas arī sestdienas. “Braucu uz Rīgu, lai papildus gatavotos iestājai medicīnas akadēmijā.” No Cēsīm vilciens aizved stundas laikā, no Latvijas pierobežas autobuss uz Rīgu ved četras stundas.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ir vienīgā no skolām, kura jaunajās Cēsu kopmītnēs nozīmējusi savu pārstāvi, pie kura ik dienu var vērsties tehnikuma jaunieši. Tiek rasti risinājumi sadzīves problēmām, pieaugušais dažā ziņā uzņemas arī vecāku lomu, sekojot, vai jaunietis nekavē nodarbības skolā un ievēro sadzīvē nepieciešamos noteikumus, vai, pārnākot dienesta viesnīcā, nakts stundās atrodas tehnikumam atvēlētajā stāvā un tieši savā istabā. Taču ne visi tehnikuma audzēkņi, kas vēlējās, var dzīvot Cēsīs, jo septembra sākumā dienesta viesnīcai nācās atteikt iesniegumu pieņemšanu Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Cēsīs īstenoto programmu audzēkņiem. Vietas pirmām kārtām jānodrošina pašvaldības mācību iestādēm – vidusskolai un ģimnāzijām. Turklāt tehnikumam ir sava dienesta viesnīca Priekuļos.