Skolas ēkā būs sociālās aprūpes centrs

Pārbūve sākusies. Piebalgas bijušās skolas ēkā notiek demontāžas darbi, lai namu varētu pārbūvēt par sociālās aprūpes iestādi. Foto: Iveta Rozentāle Piebalgas bijušās skolas ēkā notiek demontāžas darbi, lai namu varētu pārbūvēt par sociālās aprūpes iestādi.

Piebalgas pamatskolas ēka, kas Jaunpiebalgas pagastā vairākus gadus bija neizmantota, piedzīvo pārmaiņas, to lemts pārbūvēt par sociālās aprūpes centru, kurā paredzētas vietas 50 iemītniekiem.

Par tādu ēkas izmantošanu lemts, jo vajadzība pēc sociālās aprūpes centru pakalpojumiem ir ļoti liela, pansionāti ir pārpildīti, rindas uz vietu tajos ir garas.

Projekts Piebalgas pamatskolas pārbūvei tika izstrādāts pirms gada, šogad veikti pēdējie saskaņojumi un sākušies būvdarbi. Ēka jāpārveido, tajā jāatjauno komunikācijas- ūdens apgāde, kanalizācija, elektroinstalācija -, tiks izbūvēts lifts. Jāsakārto arī piebraucamais ceļš. No skolas laikiem pie ēkas saglabājušās lapenītes, sporta laukums, kas arī šos gadus ticis uzturēts.

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Bišere-Valdemiere informē, ka būvniecības kopējās izmaksas ir 1, 876 miljoni eiro, no kuriem viens miljons ir aizņēmums. Objekts jāpabeidz šogad, darbiem plānota viena kārta.

Pašlaik ēkā notiek demontāžas darbi, kas uzsākti februārī. Darbus veic Rīgas firma SIA “Build-Invest Latvia”. Apskatot ēku klātienē, “Druva” satika ukraiņu būvniekus. Viņi pastāstīja, ka traģiskās ziņas par notikumiem dzimtenē saņēmuši, esot Latvijā, apsvēruši iespēju atgriezties, lai palīdzētu dzimteni aizstāvēt. Taču viņu dzīvesvietas ir tālu no valsts robežas ar Poliju, sapratuši, ka nokļūt mājās būtu praktiski neiespējami, tāpēc izlēmuši palikt un atbalstīt radiniekus, strādājot te.

“Druva” sazinājās ar Cēsu novada pašvaldības deputātu Laimi Šāvēju, kas līdz administratīvi teritoriālai reformai bija Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs un aktīvi strādāja, lai novadā esošajām pašvaldības publiskajām ēkām atrastu izmantošanas iespējas. L.Šāvējs atzina: “Ir gandarījums, ka lietas notiek pareizā virzienā. Protams, vēl liels darbs paveicams, bet no pieredzes zinu, ka ļoti svarīgs posms ir tikt līdz brīdim, kad, tā teikt, dur lāpstu zemē. Nereti jau daudzas lietas paliek tikai ideju līmenī. Diemžēl reformu laikos paliek tukšas ēkas, neizmantoti īpašumi, arī deviņdesmitajos gados daudzām ražošanas un sabiedriskajām ēkām neprata atrast pielietojumu. Ja pilsētas nomalē vai rūpniecisko zonu tuvumā atradīsies uzņēmēji, kam ēkas, to teritorija noderēs darbam, tad pagastos tas vienmēr bijis sarežģītāk. Tāpēc mums ir prieks par projektiem, kurus iepriekšējos gados esam īstenojuši, lai ēkas tiktu apdzīvotas. Patiešām prieks, ka vēl viena ēka būs sabiedrībai un sociālajai jomai ļoti nozīmīgs objekts. Jā, celtnes izmantošanas mērķi mainās, bet svarīgi, lai tai būtu pielietojums.”

Laimis Šāvējs piebilda, lai gan sākotnēji mērķis nebija ēku pārveidot par sociālās aprūpes centru, uz sociālo sfēru virzīšanās notika jau no 2002. gada, kad, optimizējot skolu tīklu, ēkā tika ierīkota iestāde – rehabilitācijas centrs no atkarību veicinošām vielām cietušiem bērniem . Arī sociālās aprūpes centra vajadzībām ēka atrodas piemērotā vietā, tā ir netālu no pagasta centra, bet klusā, ainaviskā vietā.

Latvijā, arī Cēsu novadā ne viena vien bijušās skolas ēka pārtapusi par sociālās aprūpes centru.