Skolai nozog valsts karogu, jaunietei – mobilo tālruni

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 64 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti pieci nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 15 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 23 nodarījumi pret īpašumu. Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti arī seši ceļu satiksmes negadījumi, nevienā no tiem nav saņemta informācija cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies pieci vadītāji. Noformēti 85 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 57 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, par kuriem informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

5.jūnijā pulksten 22 Madonā nenoskaidrots vīrietis pieskrēja pie 2002.gadā dzimušas jaunietes, apķēra to no mugurpuses un pārmeklēja tās kabatas. Kabatās zaglis atrada mobilo tālruni, kuru paņēma, un no notikuma vietas aizbēga. Meitenei netika nodarīti miesas bojājumi. Materiālie zaudējumi sasniedz 300 eiro apmēru. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Vakar pulksten 7:45 Smiltenes novadā, Palsmanes pagastā, pie izglītības iestādes konstatēts, ka nozagts teritorijā esošais karoga masts un valsts karogs. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Savukārt pulksten 16:45 Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā, autoceļa Valmiera – Dikļi – Augstroze 8. kilometrā, 1962.gadā dzimis vīrietis, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā, vadīja automašīnu „VAZ” un izraisīja sadursmi ar automašīnu „Ford”, kuru vadīja 1993.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā, par laimi, nebija cietušo, bojātas tikai automašīnas. Automašīnas „VAZ” vadītāja minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 3,11 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.