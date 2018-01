Skola ieguvusi jaunu izskatu

Raunas ielas 7. nams. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola ar savu izskatu vien vieš cieņu. Foto: Marta Martinsone-Kaša Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola ar savu izskatu vien vieš cieņu.

Pēc ziemas brīvlaika, kas jau beidzas, lielākais notikums gada mācību pirmajā dienā gaida Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas audzēkņus un viņu vecākus. Pēc vairāk nekā pusgadu ilgušās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas namā remonts beidzies, ēka atkal pieejama mācību darbam.

Šodien Pastariņa sākumskolā notiks juridiskā procedūra. Pirms tās Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Viesturs Krastiņš “Druvai” pastāstīja, ka ēkā iecerētie darbi ir paveikti, atliek vien sakārtot dokumentāciju par tiem: “Izdarīts viss, kā pasūtītājs – pašvaldība – vēlējās. Var teikt, ka ar nosacīti minimāliem līdzekļiem ir panākts maksimālais efekts. Par veikto darbu kvalitāti nevaram sūdzēties.”

Kopējā summa Pastariņa sākumskolas darbiem ar visiem tehniskajiem projektiem, energoauditu un būvniecību ir 1 237 003 eiro, no kā valsts budžeta programma izmešu samazināšanai segs 900 tūkstošus eiro. Skolā notikusi koka logu, ārdurvju un gaiteņu durvju maiņa, apdares renovācija, cokola daļas un pamatu daļas siltināšana. Namam siltināts bēniņu pārsegums, kā arī pagraba un pirmā stāva grīdas, notikusi centrālapkures sistēmas, karstā ūdens apgādes sistēmas un vēdināšanas renovācija, spēka un elektro apgaismojuma instalācijas nomaiņa. Viesturs Krastiņš skaidro, ka apjomīgie darbi dos to rezultātu, kas šajā ēkā plānoti: “Ekonomijai apkurē vajadzētu būt gandrīz 78 procenti.” Par to pašvaldība uzstājusi, būvdarbi vi­sā to gaitā notikuši energoefektivitātes eksperta rūpīgā uzraudzībā.

Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina “Druvu” informēja, ka diena, kurā mācību process varēs notikt ierastajā kārtībā, būs pirmdiena, 8. janvāris. Šo ziņu saņems skolēnu ģimenes, jo iepriekš pieļauts arī tā dēvētais plāns B. Ja nedēļas nogalē pedagogi nepagūtu iekārtot klases, tad sākumskolas audzēkņi 8. janvāra mācību dienu aizvadītu bērnu zinātnes centrā Cēsīs. Skolas direktore Ravita Blaže­vica apstiprināja, ka Pastariņos mācības atjaunotās skolas vidē atsāksies pirmdien.

Tas varētu iepriecināt vecākus, kuri pavasarī satraucās par pārmaiņām saistībā ar mācību laikā plānoto remontu. Vasarā to nevarētu pabeigt. 1. septembra svinības Pastariņa sākumskolai notika Vidzemes koncertzālē, mācības organizēja ēkās Bērzaines un Valmieras ielā. Par to, kā tur gājis, 2. klases audzinātāja Ilze Ozoliņa gaiši teic – visi tā iejutušies, ka tīri vai negribējies doties prom.