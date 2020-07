Šķērsot Amatas upi

Viss būs kārtībā. Tradicionālā skrējiena “Cēsis Ecotrail” rīkotājs Vilmārs Zeme ir pārliecināts, ka izdosies teicams sporta pasākums. Foto: Santa Sinka Tradicionālā skrējiena “Cēsis Ecotrail” rīkotājs Vilmārs Zeme ir pārliecināts, ka izdosies teicams sporta pasākums.

Tik iecienītie masu skrējieni šobrīd tikai uzņem apgriezienus. Aizvadīts skrējiensoļojums Rīga – Valmiera, kas gan vairāk bija garo distanču cienītājiem. Dažāda garuma distances piedāvāja “Latvia TrailRace” Daibē, bet šīs nedēļas nogalē Cēsīs startēs tradicionālais skrējiens “Cēsis Ecotrail”.

Skrējiena galvenais rīkotājs Vilmārs Zeme neslēpj, ka visu laiku nākas dzīvot kā uz naža asmens, sekojot līdzi vīrusa skarto skatam, valdības lēmumiem: “Nedaudz mierina tas, ka no 1.augusta pasākumos brīvā dabā ļauts piedalīties trim tūkstošiem. Pat ja saslimušo skaita pieauguma dēļ to samazinātu līdz vienam tūkstotim, mēs tajā iekļaujamies, bet nemiers ir visu laiku.

Redzu, ka cilvēki nocietušies pēc skriešanas, grib piedalīties sacensībās, tikties ar domu biedriem, bet, no otras puses, viņi ir nedaudz satraukti, jo tomēr būs cilvēku pulcēšanās. Lai gan, ja paskatāmies, kas notiek lielveikalos, tirgū vai Rīgā sabiedriskajā transportā, tur tā drūzmēšanās ir krietni lielāka.”

Pandēmijas ietekme tomēr jūtama, jo šogad krietni mazāk būs skrējēju no ārvalstīm. Sākotnēji pieteikušies dalībnieki no 11 valstīm, tagad daudzi rakstot, zvanot, ka dažādu iemeslu dēļ tomēr nebūs.

Dalībniekiem iespēja izvēlēties no dažāda garuma distancēm: 85+ km, 50+ km, 30+km, 13+ km, 3km un bērnu distance 650 m garumā.

Pagājušā gada garās distances veicēji joprojām atceras gleznainās vietas pie Kazu gravas, skriešanu pa Vaives upi, taču šogad skrējiens no rīkotājiem neatkarīgu iemeslu dēļ atgriezies pie tradici­onālā maršruta, kurā iekļauta Amatas taka.

“Domājot par distanci, gribējās iekļaut ko tādu, kas nav bijis citus gadus, un šogad tā būs Amatas šķērsošana pie ietekas Gaujā. Tur ir samērā mežonīgs apvidus, lai gan pati Amata tajā vietā ļoti sekla. Protams, būs citas gleznainās vietas: Ramātu klintis, Ērgļu klintis, Niniera ezers, kur distance šogad vedīs gar otru ezera pusi. Skrējējiem jārēķinās ar slapjām kājām, bet kopumā Cēsu distances nav ekstrēmas, tās pa spēkam katram,” stāsta V. Zeme.

Starts visām distancēm plānots Rožu laukumā. Garās distances skrējēji sacensības sāks plkst. 6 no rīta, bērnu skrējiens startēs plkst. 10.30, pārējās distancēs – plkst. 11.

V. Zeme skaidro, ka tiek domāts par noteikto drošības pasākumu ievērošanu: “Protams, starta brīdī divu metru distances nebūs, bet tas ir īss laika sprīdis. Reģis­trējoties, saņemot numurus, gādāsim, lai distancēšanās tiktu ievērota, būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Pēc finiša skrējējus lūgsim Rožu laukumā neuzkavēties, pakavēt laiku citviet pilsētā un atgriezties uz apbalvošanas brīdi.

Cēsnieki aicināti numurus izņemt jau iepriekšējā vakarā, lai nav jā­drūzmējas no rīta.

Atgādinu, ka trīs garāko distanču veicējiem jābūt līdzi savam traukam, no kā padzerties ēdināšanas punktos. To vajadzētu ielāgot, lai nerodas pārpratumi. No­likumā tas gan rakstīts, un cilvēki ar savu reģistrāciju apliecina, ka nolikumu izlasījuši, bet visi zinām, kā ir patiesībā.”

Šonedēļ vēl tiek pielikti pēdējie akcenti, lai skrējiens izdotos. Rīkotāji padomājuši, lai finiša arka būtu citādāka nekā citos skrējienos, bet tas lai paliek noslēpumā līdz sacensību dienai.

V. Zeme saka paldies visiem, kuri palīdz rīkošanā. Jau ierasti laba sadarbība ar pašvaldību, pašvaldības policiju: “Paldies brīvprātīgajiem, kuri palīdz organizēšanā.

Šogad rīkošanā iesaistīti cilvēki, kuri domā par mārketinga aktivitātēm, balvām, un tur viss sakārtots.

Gribu uzteikt “Noskrien Cēsis” komandu, kas daudz palīdz. Viņi iesaistīsies trases marķēšanā, Ro­žu laukuma iekārtošanā, citos darbos, kuru netrūkst tāda pasākuma sarīkošanai. Šogad sākām sadarbību ar Cēsu Tūrisma informācijas centru. Domāju, ka sestdien Cēsīs kopīgi izdosies sarīkot lieliskus skriešanas svētkus,” saka V. Zeme.