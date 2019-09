“SK Spēks” nosargā titulu

Čempioni! Cēsu atklātā futbola čempionāta rīkotājs Mārtiņš Jarohovičs (no labās) pasniedz uzvarētāju kausu Valmieras komandai “SK Spēks”. Foto: no albuma Cēsu atklātā futbola čempionāta rīkotājs Mārtiņš Jarohovičs (no labās) pasniedz uzvarētāju kausu Valmieras komandai “SK Spēks”.

Cēsu atklātā futbola čempionāta ceturtā vasaras sezona pavisam noteikti ir bagātākā sezona komandu skaita ziņā, norāda viens no turnīra rīkotājiem Mārtiņš Jarohovičs: “Šogad čempionātā piedalījās 14 komandas, to vidū sešas no Valmieras, un Cēsu čempionāta ietvaros tika sadalītas vietas arī Valmieras čempionātā. Pa vienai komandai piedalījās komandas no Siguldas, Limbažiem, bet sešas no Cēsīm vai tuvākās apkārtnes.”

Šajā sezona komandas spēlēja vienu reizi katra ar katru, arī šis bija jaunums, jo iepriekšējās sezonās tika aizvadīti divi apļi turnīrā, bet šoreiz lielā komandu skaita dēļ viens aplis.

Pirms pēdējās spēļu dienas, kas noslēdzās ar apbalvošanas ceremoniju, jau bija zināmi divu pirmo vietu ieguvēji. Čempionu titulu nosargāja Valmieras komanda “SK Spēks”, kas ir arī ziemas sezonas čempioni. Ilgu laiku bez zaudējumiem spēlēja abi Valmieras klubi- “Sanart” un “SK Spēks” -, līdz komandu savstarpējā spēlē ar 4:0 pārāki bija “SK Spēks” futbolisti, kas arī ieguva čempionu titulu. Var vien piebilst, ka viņiem neizdevās sezonu noslēgt ar pilnīgi perfektu statistiku izcīnīto uzvaru ziņā, jo pēdējā spēlē tika nospēlēts neizšķirti ar “IMPAR/ Limbaži” 6:6. Tādējādi “SK Spēks” 13 spēlēs izcīnīja 12 uzvaras un vienu spēli beidza neizšķirti. Komandai arī Valmieras čempiona tituls.

Otrajā vietā gan Cēsu, gan Valmieras čempionātā “Sanart”, kam 12 uzvaras un viens zaudējums.

Ja par pirmajām divām vietām viss bija skaidrs, trešās vietas liktenis izšķīrās pēdējā spēļu kārtā. Pirms tās 27 punkti bija komandai “IMPAR/ Limbaži”, bet 26 – Raunas futbolistiem. Limbažnie­kiem pēdējā kārtā bija jātiekas ar spēcīgo “Sanart”, bet Raunas komandai pretī stājās FBK “Val­miera”. Raunas komandai bija nepieciešama uzvara, lai izcīnītu trešo vietu, ja Limbažu futbolisti zaudētu. Lai arī Raunas futbolisti spēja izvirzīties vadībā 2:0, nosargāt šo pārsvaru neizdevās, un spēle noslēdzās 2:2. Limbažu komanda piedzīvoja zaudējumu, abām komandām bija vienāds punktu skaits – 27. Arī savstarpējā spēle bija noslēgusies neizšķirti, tāpēc tika skaitīti gūtie un zaudētie vārti, un tikai ar vienu vārtu starpību pārāki bija “IMPAR/ Limbaži”, kas izcīnīja trešo vietu. Šoreiz sanāca, ka Cēsu čempionātā pirmajā trijniekā tikai Valmie­ras un Limbažu komandas. Cēsu puses futbolistiem līdz nākamajai sezonai jācenšas izveidot komanda, kas spēj stāties pretī uzvarētājiem.

Ceturtajā vietā komanda “Rauna”, piekto ar 23 punktiem nosargāja “Vaivīte”, jo tuvākie sekotāji FBK “Valmiera” nospēlēja neizšķirti ar “Rauna”. Valmieras futbolistiem 22 punkti, bet kā mierinājums – Valmieras čempionāta bronzas medaļas.

Tālākajās vietās: “FC Lapegle” – 22 punkti, “FK Sigulda” – 21, “Lekrings” – 14, “Eglītes mežs” – 13, Valmieras simboliskā izlase – 10, “Valmiermuiža un Jāņi” – 9, “Auciems” – 3, bet turnīra tabulu noslēdza “Pērkons/ Einšteins”, kam tā arī neizdevās tikt pie punktiem.

M. Jarohovičs atzīst, ka čempi­onāts izdevies, bet vienmēr jau ir lietas, ko var uzlabot, kas tiks ņemtas vērā, domājot par nākamo sezonu: “Patīkami vērot, ka ar katru sezonu paaugstinās spēles līmenis, par to paldies visām 14 komandām, arī par emocijām un spriedzi ikkatrā spēlē. Re­dzam, to novērtē arī citu pilsētu, novadu komandas, un mūsu čempionāts kļuvis par Vidzemes mēroga turnīru. Tāpēc spējām to apvienot ar Valmieras čempionātu.”

Viņš saka paldies arī pārējiem turnīra rīkotājiem: Rihardam Ieviņam, Andrim Brokānam, Krišam Driķim, kā arī jaunajiem futbola draugiem – bumbu padevējiem, kuri gādāja, lai spēlēs nebūtu pauzes. Apbalvošanas ceremonijā viņi saņēma īpašas piemiņas balvas. Tika sveikti arī komandu labākie spēlētāji, kā arī turnīra labākie un rezultatīvākie.

Kopumā vasaras čempionātā aizvadītas 182 spēles un gūti 583 vārti. Visvairāk vārtus – 50 – guva Niks Savaļnieks (“Sanart”), kuram arī rezultatīvākā spēlētāja tituls, jo atdotas arī 22 rezultatīvas piespēles. Visvairāk rezultatīvu piespēļu – 23 – atdeva Klāvs Grosbergs (FC “Lapegle”).

Čempionāta vērtīgākā uzbrucēja balvu saņēma Alvis Dubovs (SK “Spēks”), vērtīgākā aizsarga – Kārlis Lācis (“Sanart”), bet turnīra vērtīgākais vārtsargs Elvis Mālmanis (“Impar/Limbaži”).

Vērtīgākie spēlētāji katrā komandā: Alvis Dubovs (SK “Spēks”), Niks Savaļnieks (“Sanart”), Edgars Lācis (“Rauna”), Vairis Velme (“Impar/ Limbaži”), Mārtiņš Broks (FBK “Valmiera”), Jānis Raslavs (FK “Sigulda”), Krišs Driķis (“Vaivīte”), Klāvs Grosbergs (FC “Lapegle”), Kaspars Bernāts (“Lekrings”), Toms Riekstiņš (“Eglītes mežs”), Aleksandrs Barkovskis (Valmiermuiža un Jāņi), Artis Krievs (Valmieras simboliskā izlase), Jurģis Eihenbaums (Au­ciems), Niks Špilbergs (“Pēr­kons/ Ein­šteins)”.

Vērtīgākie. Balvas saņēma arī katras komandas vērtīgākais spēlētājs.

FOTO: no albuma