“SK FONO” finišē piektie

Spēlēm gatavi. Cēsu volejbola komanda "SK Fono" regulāro sezonu noslēdza piektajā vietā. Foto: no albuma Cēsu volejbola komanda "SK Fono" regulāro sezonu noslēdza piektajā vietā.

Latvijas nacionālās volejbola līgas regulāro čempionātu sekmīgi aizvadījusi komanda “SK FONO”, ierindojoties piektajā vietā astoņu komandu konkurencē. Cēsnieki 14 spēlēs guva sešas uzvaras, piedzīvoja astoņus zaudējumus. Pēdējā regulārā čempionāta spēlē viņi ar 3:0 (25:16; 25:21; 25:23) pārspēja komandu “Aizpute”, kas turnīra tabulā ieņem astoto vietu.

Komandas spēlējošais treneris Ģirts Mārtiņsons atzīst, ka starta pozīcija izslēgšanas spēlēm ir tīri pieņemama. Šogad komanda rāda labāku sniegumu, jo sastāvs papildinājies ar spēcīgiem spēlētājiem.

“Viens no komandas līderiem ir Gints Stūrmanis, kurš uz mūsu komandu pārnāca no LSPA, kur arī bija viens no līderiem. Atgriezies Andris Dolženko, kas ir īsts mūsējais, komandā ienāca Toms Prokofjevs, kurš gan guvis traumu un izslēgšanas spēlēs nevarēs palīdzēt. Šo trīs spēlētāju papildinājums deva vajadzīgo rezultātu,” norāda treneris.

Jāpiebilst, ka Gints Stūrmanis visas līgas spēlētāju statistikā ar 212 rezultativitātes punktiem ieņem otro vietu. Pats Ģirts Mārtiņsons tika atzīts par līgas februāra vērtīgāko spēlētāju.

Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā “SK FONO” pretinieki būs “VK Aizkraukle”, kas turnīra tabulā ieņēma 4.vietu. Regulārajā čempionātā Cēsu komandas abās spēlēs piedzīvoja zaudējumus: 2:3 pirmajā aplī un 0:3 otrajā, taču zināms, ka izslēgšanas spēles ir pavisam kas cits nekā regulārais turnīrs.

Vērtējot izslēgšanas spēļu pretiniekus no “VK Aizkraukle”, treneris atzīst, ka tā ir ļoti pieredzējusi komanda, tajā ir spēlētāji, kuri spēlējuši valsts izlasēs. Viņu vidū arī ilggadējais Latvijas izlases cēlājs Vjačeslavs Grimailovs.

“Varbūt viņu ziedu laiki ir aiz muguras, bet pieredzes netrūkst, un tieši tā izšķirošās spēlēs dod daudz. Protams, vajadzīga laba fiziskā forma, bet arī ar pieredzi daudz ko var panākt. Pretinieki nav tie parocīgākie, bet jācīnās par uzvaru,” saka Ģ. Mārtiņsons.

Pusfinālā iekļūs komanda, kura pirmā gūs divas uzvaras. Pirmā spēle izbraukumā pēc šī brīža prognozēm notiks 25.martā, atbildes spēle nākamajā dienā Cēsīs, ja būs vajadzīga vēl trešā, tā 1.aprīlī notiks Aizkrauklē.