Sīvas cīņas karstajās smiltīs

Aizvadīts patiešām vasarīgi karsts laiks, kurā netrūka arī sportisku aktivitāšu, kas arvien vairāk atgriežas ikdienā. Apgriezienus uzņem pludmales volejbola turnīri, ar saspringtām un aizraujošām finālspēlēm noslēdzies Cēsu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā sacensību 1.posms.

Cēsu Olimpiskā centra sporta bāzu vadītājs Ģirts Mārtiņsons vēsta, ka, gatavojoties pludmales sezonai, paveikti pāris labu darbu: “Cēsu pilsētas stadionā esam papildinājuši smilšu segumu pludmales volejbola laukumos, uzvedām vēl kopumā 36 kubikmetrus. Gar pludmales laukumiem ir izvietoti baneri (smilšu ķērāji), lai vējš smiltis nepūš uz skrejceļa un bruģa, iegādāti un izvietoti pludmales laukumos krēsli sportistiem.”

Vasarīgi karstajā sestdienas rītā sacensībām pieteicās 13 komandas meistaru grupā un 16 komandas amatieru grupā, apliecinot, ka cēsnieki un tuvākās apkārtnes volejbola cienītāji vēlas baudīt spēli.

Atbilstoši nolikumam čempi­onāts norisināsies sešos posmos amatieru un meistaru grupās. Meistaru grupā dalībnieki katrā sacensību posmā cīnās par reitinga punktiem, kuri tiek piešķirti atkarībā no izcīnītās vietas posmā. Apkopojot dalībnieku piecus augstākos posmu rezultātus (meis­taru grupā), tiek noteikts Cēsu kopvērtējuma uzvarētājs. Amatieru grupā dalībnieki sacenšas par posma uzvarētāja titulu un organizatoru sarūpētajām balvām. Sacensību pēdējā posmā, kas ieplānots 22.augustā, tiks noskaidroti čempionāta godalgoto vietu ieguvēji amatieru un meistaru grupās.

Pirmajā posmā Meistaru grupā uzvarēja Andris Dolženko/ Artūrs Špirka, otrajā vietā atstājot Kārli Gaigalu/ Martu Bičevski, bet trešie – Patriks Pinka /Edgars Žu­revskis.

Amatieru grupā par pārsteigumu parūpējās dāmu (mātes un meitas) duets Kirilova/ Kirilova, izcīnot 1.vietu, 2.vieta Cēsu florbola profiem Dzalbam/ Gruzdem, savukārt 3.vietu izcīnīja komanda Kvitka/ Rukmanis, apspēlējot jaunos Cēsu Sporta skolas audzēkņus Bērziņu/ Krūmiņu.

Otrais posms jau šodien, 30.jūnijā, bet, kā informē Ģ. Mārtiņ­sons, augustā Cēsu stadiona pludmales volejbola laukumos gaidāmi nozīmīgi notikumi. No 10. līdz16.augustam Cēsīs plānota pludmales volejbola nedēļa – no pirmdienas līdz ceturtdienai Lat­vijas Jaunatnes čempionāta posmi U20 un U16 jauniešiem, un no piektdienas saldais ēdiens – Lat­vijas čempionāta pludmales volejbolā “ERGO Open 2020” finālsacensības ar cerību šeit vērot arī mūsu olimpiešu spēli.