Sirsnīgas sarunas, dziesmas un danči

Svin kopā. Cēsu novada nevalstiskās organizācijas kopīgi atzīmējušas gada gaišākos svētkus - Ziemassvētkus. Tas devis enerģiju un iedvesmu jauniem darbiem. Foto: Andris Vētra Cēsu novada nevalstiskās organizācijas kopīgi atzīmējušas gada gaišākos svētkus - Ziemassvētkus. Tas devis enerģiju un iedvesmu jauniem darbiem.

Cēsu novada sociālās jomas nevalstisko organizāciju pārstāvji atzīst – kopēja svētku svinēšana rada iespēju tikties, iepazīt vienam otru, gan pārrunāt biedrību darba lietas, gan kopā priecāties un izklaidēties.

Par pensionāru iesaistīšanos aktivitātēs priecājas biedrības “Cēsu pensionāri” vadītāja Vanda Gasiņa: “Tas bija gaidīts un izdevies pasākums. Biedrība bieži rīko dažādus sarīkojumus pašu dalībniekiem, ir liels prieks, ka reizi gadā varam satikt arī citu organizāciju biedrus, turklāt tā bija lieliska iespēja atpūsties no ikdienas darbiem! Un to pensionāri prot – zāle bija pilna ar dejot gribētājiem.”

Tāpat ar patīkamām emocijām Ziemassvētku sarīkojumu atceras Cēsu Invalīdu biedrības priekšsēdētājs Indulis Balodis: “Viss bija pārdomāts un noorganizēts tā, lai būtu tiešām interesanti, ērti un labi ikvienam. Mūziķa Jāņa Paukštello sniegtais koncerts bija lielisks, bijām sajūsmā. Savukārt par deju mūziku gādāja dziedātāja Anita Ozola, viņai tas izdevās ļoti labi. Es pozitīvi vērtēju to, ka gada gaišākos svētkus organizācijas svin kopā. Tas ir ne tikai vieglāk no organizatoriskā viedokļa, bet arī ekonomiskāk. Ikdienā jau mums neizdodas visiem satikties, aprunāties, tad nu to varam izdarīt vismaz reizi gadā šādā skaistā pasākumā!”

I.Baloža teiktajam piekrīt arī “Ģimenes centrs Mūsu nākotne” pārstāve Ludmila Zlotina, kura priecājas par iespēju kolēģus redzēt vaigu vaigā: “Tas bija vienreizējs pasākums! Kopā bijām aptuveni 180 cilvēku, šis skaitlis parāda to, ka cilvēki nu jau ikgadējo sarīkojumu gaida un vēlas piedalīties. Gan Cēsu novada paš­valdības vadītājs, gan pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja pateicās visām organizācijām par paveikto darbu. Katrai organizācijai uzdāvināja veikala “Nodus” dāvanu karti. Mums ar pašvaldības atbalstu ir ļoti paveicies – zinām, ja vien ir tāda nepieciešamība, tad mums ir, pie kā vērsties. Par mums domā, mums palīdz. Tas ir stimuls turpināt darboties.”

Biedrību pārstāvji novērtē arī pašvaldības pārstāvju piedalīšanos sarīkojumā, rūpju un intereses izrādīšanu par katru organizāciju. Cēsu novada sociālās jomas nevalstiskās organizācijas Zie­mas­svētkus svin kopā jau trešo gadu. Biedrību dalībnieki un vadītāji cer, ka tradīcija organizācijām satikties Ziemassvētku sarīkojumā neizzudīs.