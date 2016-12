Silto laika apstākļu dēļ vairākas slēpošanas trases plāno atcelt Jaungada sagaidīšanu

Silto laika apstākļu dēļ vairākas slēpošanas trases plāno atcelt Jaungada sagaidīšanas pasākumus un darbību atsākt tikai nākamnedēļ, aģentūrai LETA apstiprināja slēpošanas trašu pārstāvji.

“Žagarkalna” pārstāvis Vadims Kameņevs aģentūrai LETA sacīja, ka laika apstākļu dēļ Jaungada sagaidīšana uz kalna pagaidām ir atcelta. “Izskatās, ka šogad mēs izpaliksim bez Jaungada sagaidīšanas svētkiem laika prognozes dēļ. Šī nakts bija pēdējais laiks, kad varēja ražot sniegu [Jaungada sagaidīšanai],” teica Kameņevs, piebilstot, ka “Žagarkalns” ir gatavs jebkurā laikā sākt ražot sniegu, ja gaisa temperatūra būs atbilstoša, taču ir maz ticams, ka kalns darbību varētu atsākt ātrāk nekā 4. vai 5.janvārī.

Pēc viņa teiktā, laika apstākļu dēļ “Žagarkalns” nestrādāja arī Ziemassvētkos, jo īsi pirms svētkiem bija spiests pārtraukt darbību. Pēc viņa teiktā, vēlamā gaisa temperatūra, lai sāktu ražot sniegu, ir vismaz -4, līdz -5 grādi. “Sniegu nevar saražot stundas laikā, lai mēs varētu vismaz vienu no nogāzēm atvērt, vajadzētu vismaz visu nakti kārtīgi vismaz 10-12 stundas pūst sniegu,” teica “Žagarkalns” pārstāvis.

Viņš pastāstīja, ka “Žagarkalns” līdzšinējā darbība šosezon bijusi samērā veiksmīga. “Darba dienās cilvēku bija krietni mazāk nekā brīvdienās, bet esam apmierināti ar to, kas bija novembrī un decembrī. Cerams, ka drīz varēsim atsākt sezonu un sāksies kārtīga ziema, kad varēsim normāli atvērt vairākumu slēpošanas bāzes trašu, ja ne visas,” teica Kameņevs.

Arī slēpošanas un atpūtas kompleksa “Ozolkalns” valdes locekle Līga Rokpelne aģentūrai LETA apstiprināja, ka saistībā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Jaungada sagaidīšanas pasākums “Ozolkalnā” ir atcelts. “Bija paredzēts, ka aizvadītajā naktī varēsim sapūst, saražot sniegu, bet laika prognoze ir mainījusies, kļuvis pārāk silts un arī Jaunajā gadā sola lietu un stipru vēju,” teica Rokpelne.

Viņa teica, ka “Ozolkalns” gatavs sākt pūst sniegu jebkurā brīdī, kad gaisa temperatūra sasniegs vismaz -4 grādus. Ņemot vērā pašreizējās prognozes, trase darbību varētu atsākt 5. vai 6.janvārī. Viņa atgādināja, ka laika apstākļu dēļ “Ozolkalns” slēpošanas trases nācās slēgt pagājušonedēļ pirms Ziemassvētkiem.

Vienlaikus viņa atzina, ka pirmās divas trases darbības nedēļas šoziem apmeklētāju pieplūduma ziņā bija ļoti labas, savukārt pārējo laiku, kad trase bija apmeklētājiem atvērta, laika apstākļi bija sliktāki – lija lietus un bija stiprs sniegs, līdz ar to cilvēku uz kalna varēja būt vairāk. Ņemot vērā kempinga vietu rezervējumus, februāris šosezon varētu būt slēpošanas ziņā aktīvākais mēnesis.

“Rēķu kalns” pārstāvji norādīja, ka slēpošanas trase pagaidām sezonu vēl nav sākusi, jo gaida stabilus mīnusus. “Patlaban sniega praktiski nav, un Jaunajā gadā sinoptiķi vismaz pie mums sola +6 grādus. Stabili mīnusi varētu būt 2., 3.janvārī, kad sākam apsvērt domu par sniega ražošanu un sezonas atklāšanu,” sacīja “Rēķu kalns” pārstāvis.

Vienlaikus viņš piebilda, ka, neraugoties uz to, ka “Rēķu kalns” Jaunajā gadā vēl nebūs sācis darbu, atsevišķas, individuālas kompānijas atpūtas kompleksu ir noīrējušas un tajā svinēs Jauno gadu. Ja laika apstākļi būs piemēroti, “Rēķu kalns” slēpošanas trases darbību sāks pēc Jaunā gada. Lielākais apmeklētāju pieplūdums prognozējams janvāra vidū.

Savukārt “Reiņa trases” mājaslapā minēts, ka sniega ražošanu plānots sākt 28.janvārī un, ja laika prognozes piepildīsies, tad apmeklētājiem trase atvērta jau 29.decembī no plkst. 16 līdz 22. Savukārt 30.decembrī tā strādās no plkst. 14 līdz 22, bet Vecgada dienā no plkst. 10 līdz 18. “Darbosies daļa no galvenās trases ar vienu pacēlāju, pieejama inventāra noma un, pēc iepriekšēja pieraksta, instruktoru pakalpojumi,” norādīts mājaslapā.

Savukārt 1.janvārī, balstoties uz laika prognozēm, “Reiņa trase”, visticamāk, būs slēgta.

Ar “Milzkalns” pārstāvjiem aģentūrai LETA neizdevās sazināties, taču informācija mājaslapā liecina, ka “Milzkalns” slēpotājiem slēgts kopš 19.decembra.

LETA jau vēstīja, ka saskaņā ar “Global Forecast System” prognozēm gadumijā Latvijā var krist siltuma rekordi, bet no 2.janvāra atgriezīsies ziemai atbilstoši laikapstākļi, jo 2.janvārī Latvijā sāks ieplūst aukstāks gaiss no ziemeļiem. Daudzviet snigs, jūras mākoņi vietām sagādās stipru snigšanu.

Iespējams, gaisa temperatūra janvāra pirmajā nedēļā noslīdēs zem -10 grādiem, vietām sals var sasniegt -20 grādu. Tāpat pastāv iespēja, ka ieradīsies Atlantijas ciklons ar sniegputeni un atkusni.