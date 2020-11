Silta zupa tikai līdzņemšanai

SILTA ZUPA. Svetlana Gurska sarūpējusi pilnu katlu gardas un sātīgas zupas, lai ikviens, kuram nepieciešams, varētu saņemt siltu ēdienu. Foto: Marta Martinsone-Kaša Svetlana Gurska sarūpējusi pilnu katlu gardas un sātīgas zupas, lai ikviens, kuram nepieciešams, varētu saņemt siltu ēdienu.

Cēsu novada iedzīvotāji, kuri nonākuši krīzes situācijā vai trūkumā, māmiņas, kuras audzina bērnus vienas, naktspatversmes klienti trīs reizes nedēļā Palasta ielā biedrības “Ģimenes centrs “Mūsu nākotne”” telpās pusdienslaikā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, joprojām var saņemt siltu zupu līdzņemšanai.

Šāda iespēja iedzīvotājiem ir no 21. septembra līdz maija vidum. Tikai atšķirībā no citiem gadiem, kad silto maltīti varēja baudīt arī uz vietas, saistībā ar “Covid-19” pandēmiju jau no pavasara ēdiens tiek izsniegts tikai līdzņemšanai. Lai savas divas zupas porcijas varētu saņemt, nepieciešama izziņa no sociālā dienesta vai arī par nelielu ziedojumu zupu var saņemt ikviens, kuram tajā brīdī kādu apstākļu dēļ nav iespējams tikt pie silta ēdiena. Zupas tiek gatavotas tā, lai būtu sātīgas un gardas. Dienā, kad “Druva” apmeklēja biedrību, bija sagatavots borščs, kas ir viena no iecienītākajām zupas virtuves apmeklētāju vidū.

Lai arī šī gada rudens lutina ar samērā siltu laiku, biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Gurska teic, ka vidēji dienā tiek izsniegtas 30-40 zupas porcijas un tas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā laikā.

Lai ēdiens būtu iespējami daudzveidīgs, biedrība priecājas arī par iedzīvotāju ziedojumiem: graudiem, sāli, cukuru, dārzeņiem. Tāpat, ja cilvēki ziedo marinējumus vai ievārījumus, zupas virtuves apmeklētāji tos var saņemt savas ēdienkartes bagātināšanai arī mājās. Tomēr Svetlana Gurska atzīst, ka šogad ir ļoti maz ziedotāju: “Iespējams, vispārējās situācijas dēļ cilvēki ir nobijušies, nezina, vai drīkst, bet aicinu droši ziedot, mēs labprāt izmantojam gan ķirbjus, gan dārzeņus, priecājamies par marinējumiem. Ne velti tiek teikts, jo vairāk sēsi, jo vairāk pļausi.” Lielu paldies biedrības priekšsēdētāja teic bistro “Cata” saimniecei Dzintrai Kam­penusai, kura regulāri ziedo maizi, kas zupas virtuves apmeklētājiem tiek izsniegta pie zupas.

Oktobrī Cēsīs, veikalā “Rimi”, notika akcija “Paēdušai Latvi­jai!”, kurā piedalījās 80-90 cilvēki, saziedojot pārtikas produktus 45 pakām, ko tagad biedrībā izsniedz trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevar saņemt Eiropas Savienības Atbalsta fonda pārtikas pakas.

Jau daudzus gadus pēc kārtas zupas virtuves pakalpojumu nodrošina biedrība “Ģimenes centrs “Mūsu nākotne””. Svetlana Gur­ska teic, ka darīt šo darbu ir viņas aicinājums. Zupas virtuve darbojas sadarbībā ar Cēsu novada paš­valdības aģentūru “Sociālais dienests”, katru gadu tiek noslēgts līgums par šo pakalpojumu sniegšanu.