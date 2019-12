Silta ēdienreize zupas virtuvē

SILTS ĒDIENS. Ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no dzīves situācijas, ir būtiski vismaz vienu reizi dienā paēst siltu ēdienu. Zupas virtuvē par to rūpējas Svetlana Gurska. Foto: Iveta Rozentāle Ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no dzīves situācijas, ir būtiski vismaz vienu reizi dienā paēst siltu ēdienu. Zupas virtuvē par to rūpējas Svetlana Gurska.

Biedrībai “Ģimenes centrs “Mūsu nākotne””, kas trūkumā vai krīzes situācijā nonākušajiem Cēsu novada iedzīvotājiem gādā siltu maltīti, Ziemassvētku un gadumijas dienās tomēr nebūs jāstrādā.

Biedrības zupas virtuve, kā ierasts, strādā trīs reizes nedēļā, izņēmums ir Ziemassvētki un Jau­nais gads, arī valsts svētku dienas. Biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Gurska skaidro, ir bijuši gadi, kad zupas virtuve darbojusies arī svētkos, bet šajās dienās ir ļoti maz apmeklētāju, tāpēc izlemts svētku dienās tomēr nestrādāt. Savukārt pirms svētkiem saimniece īpaši padomā par ēdiena sastāvdaļu izvēli, lai zupa būtu vēl gardāka.

Ik dienu tiek izdalīts ap 30 un vairāk zupas porciju. Līdz ar aukstākām dienām arī cilvēku mēdz būt vairāk. Bez maksas silto ēdienu var saņemt krīzes situācijā nonākušie Cēsu novada iedzīvotāji, naktspatversmes klienti un iedzīvotāji no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri Cēsu Sociālajā dienestā saņēmuši nosūtījumu. Priekšsēdētāja skaidro, ka dzīves situācijas dažādas, kādam cilvēkam beigusies malka plīts iekurināšanai, citam tukšs gāzes balons. Ir arī cilvēki, kas atgriezušies no ārzemēm bez iekrājumiem, kamēr nostabilizējas, izmanto iespēju paēst siltu ēdienu. “Noteikti nevajag kautrēties, bet izmantot šo piedāvājumu, jo dzīvē mēdz būt dažādas situācijas. Arī ja nav dienesta nosūtījuma, par 25 centu ziedojumu ikviens tiks pie silta ēdiena. Prieks, ka kopīgi varam palīdzēt un ka ir cilvēki, kas atbalsta mūsu darbu un ziedo gan dažādus produktus, gan atbalsta ar transportu un citām vajadzībām.”

Svetlana Gurska īpašu paldies saka visiem, kuri zupām ziedo produktus: graudaugus, dārzeņus, cukuru un sāli, kā arī marinējumus un ievārījumus, ko cilvēkiem, atnākot uz zupas virtuvi, ir iespēja paņemt uz māju. Ja tiek ziedotas olas, tās izvāra atsevišķi, apmeklētāji labprāt apēd gan zupiņu, gan olu. Priekšsēdētāja stāsta, ka ir ziedotāji, kas zupas virtuvei atbalstu sniedz regulāri.

Atbalsts saņemts arī no tiem cilvēkiem, kas Cēsīs piedalījās tirdz­niecības tīkla “Rimi” akcijā “Paēdušai Latvijai!”, kurā no iedzīvotāju saziedotajiem produktiem tiek veidotas pārtikas pakas. Tajās ir produkti, kuru uzglabāšanai nav nepieciešama īpaša temperatūra, piemēram, eļļa, graud­augi, milti, žāvēti augļi, miežu putraimi, rīsi, auzu pārslas, gaļas konservi, cukurs, medus, garšvielas, tējas. “Pateicoties mūsu puses iedzīvotāju atsaucībai, vienas dienas laikā tika saziedoti produkti 70 pārtikas pakām, no kurām 23 pakas izdalītas jau novembrī, līdzīgs skaits tiks izdalīts decembrī, kā arī janvārī. Šajās pakās pieejami arī piena maisījumi bērniem, kuriem ir laktozes nepanesība,” skaidro Svetlana Gurska, piebilstot, ka šīm pakām biedrībā iespējams pieteikties trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevar saņemt Eiropas Savienības Atbalsta fonda pārtikas pakas.

Zupas virtuvē darbojas pieci brīvprātīgie, priekšsēdētāja uzsver, ka vienmēr noder arī vīriešu atbalsts. Biedrībai iespējams palīdzēt dažādos veidos: ne tikai ziedojot produktus, bet arī fiziski palīdzot nepieciešamajos darbos, ar transportu, kā arī finansēm. Ziedot iespējams arī anonīmi.

Biedrība katru gadu rīko arī svētku pasākumu, tas notiks 4. janvārī. Līdz ar svētku programmu ģimeņu bērniem būs dāvanas, ko sarūpējuši biedrības atbalstītāji.

Zupas virtuve darbojas sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, noslēgts līgums, ka arī nākamgad mūsu pilsētā šo pakalpojumu nodrošinās biedrība “Ģimenes centrs “Mūsu nākotne””. Silta ēdienreize zupas virtuvē Palasta ielā tāpat kā līdz šim būs pieejama pusdienlaikā trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās – līdz pat 15. maijam un gada otrajā pusē, sākot no 21. septembra.