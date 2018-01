Siguldas novada pašvaldības šī gada budžeta deficīts plānots 4,73 miljoni eiro

Siguldas novada pašvaldības 2018.gada pašvaldības budžeta deficīts plānots 4,73 miljoni eiro, liecina pašvaldības informācija. Budžeta ieņēmumi apstiprināti 20,91 miljona apmērā, bet izdevumi 25,64 miljonu apmērā. Plānotais deficīts tiks segts ar 3,35 miljonu eiro lielu aizņēmumu Valsts kasē un 3,04 miljonu eiro pārpalikumu no pērnā gada budžeta.

Tomēr tēriņu apjoms Siguldas novada pašvaldībai šogad varētu sasniegt 41,72 miljonus eiro, ja ieskaita visus ieplānotos kredītus. Kā aģentūrai LETA paskaidroja Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa (RA), pēdējā sēdē apstiprināts pašreizējais budžets, taču summas varētu pieaugt, jo par katru šajā gadā iecerēto projektu tiks lemts atsevišķi.

Plānots, ka pašvaldības investīcijas pārsniegs 21 miljonu eiro, gandrīz pusi no tām atvēlot kultūrai (45,66%). Tāpat pie savas artavas tiks arī izglītība (23,61%), ielas un ceļi (21,54%), sociālā aizsardzība (2,12%) un citas saimniecības jomas. Tieši investīciju dēļ veidojas lielā aizņēmumu daļa pašvaldības budžetā.

Lielākie izdevumi 2018.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 13,2 miljoni eiro, tajā skaitā 2,7 miljoni eiro mērķdotācija pedagogu algām. Kultūrai plānoti vairāk nekā 11,3 miljoni eiro, sportam – turpat viens miljons eiro, savukārt izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.

2018.gadā Siguldas novada pašvaldība no sava budžeta veiks iemaksas 394 464 eiro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

“Siguldas novada pašvaldība jau 2017.gadā iesāka vērienīgu infrastruktūras objektu sakārtošanu. Šogad turpināsim iesākto, mērķtiecīgi strādājot pie ielu un ceļu tīkla sakārtošanas. Daļu no šogad īstenojamajiem projektiem ir ieteikuši novada iedzīvotāji, piedaloties akcijās “Dāvini ideju domei”, kā arī apmeklējot ikgadējās tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem, – daži ieteikumi paveikti jau pērn, bet vairāki tiks īstenoti šogad. 2018.gads ir Latvijas simtgades gads, kurā mēs, Siguldas novada iedzīvotāji, mantojumā nākamajām paaudzēm atstāsim paliekošas vērtības – šogad pēc rekonstrukcijas durvis vērs Siguldas novada Kultūras centrs un Siguldas pils komplekss. Šogad tiks uzsākta Siguldas Jaunās pils rekonstrukcija, lai nākotnē to atvērtu iedzīvotājiem, apmeklētājiem, kultūras un mākslas baudītājiem. Kopējās investīcijas no pašvaldības budžeta, plānotā Eiropas Savienības fondu piesaistītā finansējuma un aizņēmuma līdzekļiem šogad pārsniegs 21 miljonu eiro, kas tiks ieguldīti infrastruktūras sakārtošanā,” skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (RA).