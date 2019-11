Sievietes mācās uzņēmējdarbību

Darbs grupās. Jolanta Skrastiņa (no kreisās) un Laine Ķirķele (centrā) kopā ar pārējām grupas dalībniecēm apspriež mērķus un savstarpēji pārrunā soļus, kā tos īstenos. Foto: Ilze Švalkovska Jolanta Skrastiņa (no kreisās) un Laine Ķirķele (centrā) kopā ar pārējām grupas dalībniecēm apspriež mērķus un savstarpēji pārrunā soļus, kā tos īstenos.

Āraišu biedrība sadarbībā ar Urbāna fondu izglītībai un zinātnei realizē projektu, kurā motivē sievietes uzsākt vai turpināt uzņēmējdarbību. Inese Kukle, projekta vadītāja un eksperte vides pārvaldē, kā arī brīvdienu māju īpašniece, ir pārliecināta, ka, pateicoties veiksmīgai uzņēmējdarbībai, novadā tiek veicināta vietas potenciāla attīstība, rodas jaunas iespējas.

“Āraišu biedrībai kopā ar Urbāna fondu radās doma par šāda projekta nepieciešamību, jo sievietēm, kas dzīvo reģionos, ir brīnišķīgas uzņēmējdarbības idejas, kuras vērts attīstīt. Taču daudzām trūkst pārliecības, nepieciešams iedrošinājums, atbalsts, arī pamatzināšanas,” skaidro I. Kuk­le.

Atsaucība izrādījusies liela. Iespējai papildināt zināšanas pieteikušās vairāk nekā 60 sievietes, taču atbilstoši projekta finansējumam mācībās varēja iesaistīt tikai trīsdesmit. Viskuplāk pārstāvēts Amatas novads, taču ceļu uz nodarbībām mērojušas arī kundzes no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu un Līgatnes novada. Projekta vadītāja min, ka, veicot pretendentu atlasi, par kritēriju ņemta ticība izsapņotajai uzņēmējdarbības idejai. Vēl labāk, ja cilvēks jau patstāvīgi kaut ko attīstījis.

Pirmajā pasākumā uzsvars likts uz motivēšanu un iedrošināšanu, ka pelnīt un attīstīt biznesu iespējams, balstoties uz apkaimes kultūrvēsturiskajām vērtībām. Otrajā reizē akcents likts uz mārketingu, Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma piesaisti, dažādiem finanšu avotiem. “Jāteic, tikai sestajai daļai mācību dalībnieču bijusi saistība ar struktūrfondiem, citām sievietēm šī informācija bija īpaši saistoša,” bilst I. Kukle.

Šādas un līdzīgas mācības nav nekas jauns, tādas rīko gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, taču grūti noteikt patieso atdevi, proti, pārliecināties, ka tieši šis seminārs bijis pamats, lai ideju īstenotu. I. Kukle uzsver, ka līdz šim par veiksmes stāstiem dzirdam maz, jo līdzīgi projekti balstīti teorētiskās mācībās, bet šis esot citāds.

“Projektā “Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai” uzsvaru liekam uz praktisku darbošanos,” saka I. Kukle, “dalībnieces kopā ar kouču (konsultantu, personības attīstības treneri – aut.) iegūst norādes attīstības virzienam, saņem atbildes uz jautājumiem. Visām dalībniecēm tiek uzdoti mājasdarbi, sīki uzdevumi, kas palīdz virzīties tuvāk mērķim, tāpat tiek veikts atskats, kā veicies ar šo darbiņu izpildi. Tā ir transformatīvā mācīšanās, kas ietver darbošanos, uz lekcijām un iedvesmas stāstiem ir mazāks uzsvars. Jau pēc pirmās tikšanās ir pozitīvas atsauksmes.”

Personības attīstības trenere Santa Ogriņa atklāj, ka viņas darbs ir individuālās konsultācijas, taču labprāt piedalās arī semināros. “Strādājot kopā ar kouču, cilvēks veiksmīgi nonāk pie problēmu cēloņa. Tās var būt bailes, limitēta ticība sev vai apjukums, nespēja saprast, kādā punktā viņš savā dzīve pašlaik nonācis un kurp vēlas virzīties. Te strādājam pie mērķu izvirzīšanas un izpratnes, kā tos pielietot biznesā. Jūtu, ka sievietēm ir vēlme strādāt, taču dažas reizēm apjūk tajā, kas būtu jādara tālāk. Lūk, arī parādās kouča loma, mans uzdevums ir ieviest skaidrību, ar ko sākt. Te tiekas sievietes ar dažādu pieredzi. Visām neder viena rīcības recepte, šinī projektā cenšamies saprast, kādi ir īstie soļi, kas jāsper tieši viņai,” saka S. Ogriņa.

Mācību dalībniece Laura Barinska no Veselavas atzīst, ka šis projekts ir vislabākais veids, kā iegūt atbalstu: “Man ir skaidra ideja, ko vēlos attīstīt, bet ļoti vajadzēja atbalsta komandu. Līdz šim esmu viena pati ar savu ieceri, kura nav īstenojusies, kā biju to iztēlojusies. Bet lietas vieglāk padodas, ja dara kopā. Turklāt mani piesaistīja tas, ka projektu īsteno Cēsu apkaimē, kurā arī paredzēts manu biznesu attīstīt. Mums Rāmuļos ir mantots lauku īpašums, kurā ar ģimeni vēlamies dzīvot un veidot savu biznesa vidi, proti, lauku tūrismu. Taču vēlreiz atkārtošu, ka atbalsta komanda ir galvenā vērtība, ko es šeit saskatu. Iedvesmojoties no citiem, pašam ir vieglāk. Iepazīšanās, pieredze, ko te dzirdu, man ir galvenais ieguvums,” saka L. Barinska.

Raunēniete Zane Zaiceva, kas nolēmusi ražot sukādes, “Druvai” pastāstīja, ka mārketinga pamati neesot sveši, taču apgūti pirms 15 gadiem. “Semināram pieteicos, jo gribēju iegūt priekšstatu, kā tieši uzsākt savu uzņēmējdarbību. Vēlējos saprast, kādi finanšu un atbalsta rīki pieejami Cēsu apkārtnē, kādi vispār. Šajā seminārā viss ir viegli uztveramā formā. Pieredzes stāsti ir viena no lielākajām vērtībām, tie mudina – ja citi no nekā spēj sākt un gūt panākumus, tātad arī es to varu, kaut gan latviešiem ir visbiežāk attieksme ir – ko tad nu es! Ja tomēr nolemjam ko sākt, nav viegli saprast, kā jārīkojas, šeit visu informāciju sniedz koncentrēti. Organizatori skaidri zina, ko mums vajag, kas būs nepieciešams un noderīgs. Arī sociālajos tīklos ir sava saziņas platforma. Tur viena otrai atbalstu sniedz semināra dalībnieces, dalās līdzšinējā uzņēmējdarbības pieredzē. Viņas uzmundrina pārējās, kurām šī vide vēl sveša.”

Kā liecina pieejamā informācija, projekta kopējās pasākuma izmaksas tiek lēstas ap 16 000 eiro.