Sievietei virsū uzripojusi automašīna

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 62 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 11 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 17 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 14 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti deviņi ceļu satiksmes negadījumi, no tiem divos gadījumos ir divi cietušie. Septiņi negadījumi no visiem reģistrētajiem notikumiem bija sadursmes ar uz ceļa uzskrējušiem dzīvniekiem. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs auto vadītāji. Noformēti 75 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 22 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

8.novembrī pulksten 14:15 Gulbenē, Brīvības ielā, notika sadursme starp automašīnu “Hyundai” un kādu velosipēdistu. Situācija radās automašīnas vadītājai izbraucot no mazāksvarīga ceļa posma, neievērojot zīmes “Dodiet ceļu” prasības. Rezultātā tika izraisīta sadursme ar riteņbraucēju. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē. Lietas apstākļi tiek izmeklēti.

8.novembrī pulksten 16:23 saņemta informācija no kādas ārstniecības iestādes par Gulbenes novadā sniegto medicīnisko palīdzību sievietei, kurai virsū uzripojusi automašīna. Negadījums radies automašīnas vadītājai nenodrošinot transportlīdzekli pret izkustēšanos, kā rezultātā automašīna uzripojusi virsū tās vadītājai, iespiežot cietušo starp transportlīdzekli un aku. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Naktī uz 9.novembri Gulbenes novadā pieķerti trīs automašīnu vadītāji, kuri pārvietojušies ceļu satiksmē, būdami alkohola reibumā. Automašīnas “Renault” vadītājam konstatētas 0,73 promiles alkohola reibuma, “VW Golf” vadītājam – 0,78 promiles, bet “Audi” šofera izelpā reģistrēta 1,63 promiļu koncentrācija. Visiem autovadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.