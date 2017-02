SIA “Valmieras ūdens” konstatējusi nesankcionētus pieslēgumus maģistrālajiem tīkliem

Ziemas periodā SIA “Valmieras ūdens” darbinieki vairākkārt konstatējuši nesankcionētus pieslēgumus maģistrālajiem tīkliem, aģentūru LETA informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Ingrīda Kraukle.

Uzņēmums aicina iedzīvotājus sakārtot līgumsaistības ar SIA “Valmieras ūdens” un sola, ka tiem nesankcionēto pieslēgumu īpašniekiem, kuri līdz 17.martam legalizēs pievadus, samazinās piemērojamās soda naudas apmēru, apgalvo Kraukle.

“Ja tiek konstatēts patvaļīgs pieslēgums, mūsu speciālisti par to sagatavo aktu un nama īpašniekam tiek piemērota pievienošanās maksa pieckāršā apmērā. Šādi soda mēri tiek pielāgoti neatkarīgi no tā, cik ilgi pakalpojumi saņemti bez pievienošanās līguma. Prakse rāda, ka šādi precedenti pilsētā ir, tāpēc speram soli pretim no savas puses un garantējam, ka tiem, kuri paši izrādīs labo gribu un nāks pie mums sakārtot līgumsaistības, samazināsim soda naudas apmēru,” stāsta SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļas vadītājs Dagnis Muižnieks.

No 2017.gada 1.janvāra maksa par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem noteikta 60,50 eiro apmērā par katru pievienošanās vietu. Pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu pabeigšanas Valmieras pilsētā SIA “Valmieras ūdens” nodrošina 99% mājsaimniecību iespēju pievienoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Plašāku informāciju par pievienošanos maģistrālajiem tīkliem iespējams saņemt SIA “Valmieras ūdens” Klientu daļā, Rūpniecības ielā 50, vai zvanot pa tālruni 64226001.