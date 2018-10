Sezona sākusies

Ar pirmās kārtas sacensībām startējusi Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionāta kārtējā, jau sestā, sezona. Tāpat kā iepriekš čempionāts notiks deviņās kārtās, no kurām ieskaitē vērtēs septiņus labākos rezultātus iegūto punktu izteiksmē. Posmos tiek noteikts kopējais vērtējums dāmu un kungu konkurencē, bet sezonas noslēgumā trīs labākās dāmas no kopējā kopvērtējuma tiks apbalvotas ar kausiem.

Uz pirmo posmu ieradās 31 dartists, tai skaitā septiņas dāmas. Ar debiju Vecpiebalgas čempionātā tika atzīmēti Marta Jansone no Cēsīm, Jevgēnijs Šantars no Cesvaines, kā arī Jānis Zommers un Jurģis Zommers no Taurenes.

Vispirms spēlētāji aizvadīja spēles apakšgrupās, lai noskaidrotu tos 24, kas iekļuva izslēgšanas turnīrā, bet grupu ceturto vietu ieguvēji izspēlēja “Gandarījuma turnīru”, noskaidrojot galīgo vietu sadalījumu. “Gandarījuma turnīrā” uzvarēja Dāvis Žuks.

Čempionātu ar uzvarētu posmu iesāka mājinieks Oskars Kuzmans, kurš pērn palika otrajā vietā. Šoreiz viņš nepiedzīvoja nevienu zaudējumu, finālā ar 3:0 pārspējot Zeltīti Stradi, kurai otrā vieta. Ieskatoties vēsturē, redzams, ka pirms diviem gadiem arī pirmais posms Z. Stradei bija sekmīgs, tad viņa svinēja uzvaru. Tiesa, kopš tā laika uz goda pjedestāla neizdevās tikt. Trešajā vietā Laimonis Naglis, tālākajās vietās Gunārs Ozoliņš, Imants Nikolajevs un Jānis Zommers. Jāatzīmē, ka pērnās sezonas čempions Aivars Šutka šoreiz vien septītais.

Vecpiebalgas šautriņu kluba dalībnieki, gatavojoties sezonai, septembrī startēja divās nozīmīgās sacensībās. Igaunijā, Pērnavā, notika sacensības “Baltijas kauss”, kurā piedalījās 128 kungi un 44 dāmas no sešām valstīm. Dāmu sacensībās no Vecpiebalgas labākās Avelīna Lāce ar izcīnītu piekto vietu un Kristīne Kuzmane, kurai devītā vieta. Dāmām pāru sacensībās A. Lāce/ Zanda Jurkāne ieņēma 9.vietu. Kopvērtējumā Vecpiebalgas dāmu komanda ieņēma 9.vietu, atkārtojot iepriekšējā gada rezultātu.

Vīriem individuālajās sacensībās labākais Oskars Kuzmans ar 17.vietu, tāda pati vieta viņam arī pāru sacensībās kopā ar Gunāru Zommeru. Kopvērtējumā kungu komandai 23.vieta 32 komandu konkurencē, par vienu vietu uzlabojot iepriekšējā gada sasniegumu.

Nedēļu pirms Vecpiebalgas čempionāta sākuma daži kluba dalībnieki piedalījās Latvijas reitinga sacensības “Irlavas kauss 2018”. Dāmu sacensībās A. Lāce izcīnīja trešo vietu, pusfinālā spraigā cīņā ar 4:5 zaudējot Latvijas izlases dalībniecei Marijai Ružānei.

Vīru sacensībās pie trešās vietas tika O. Kuzmans, pusfinālā ar 2:5 zaudējot profesionālajam šautriņu metējam Madaram Razmam.