Sevi piesaka Cēsu jaunās basketbolistes

Par uzvaru. Eiropas meiteņu basketbola līgas pirmā posma spēlēs Cēsu Sporta skolas U14 komanda piecās spēlēs guva četras uzvaras. Komandā rezultatīvākā bija Taisija Danileiko (14.numurs), gūstot vidēji 18,6 punktus spēlē. Foto: no albuma Eiropas meiteņu basketbola līgas pirmā posma spēlēs Cēsu Sporta skolas U14 komanda piecās spēlēs guva četras uzvaras. Komandā rezultatīvākā bija Taisija Danileiko (14.numurs), gūstot vidēji 18,6 punktus spēlē.

Baltijas un Eiropas jaunatnes basketbola apritē Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) puišu komandas jau labi zināmas, tagad vēlmi sevi pierādīt izteikusi U14 meiteņu komanda trenera Reiņa Rudzīša vadībā.

Jaunās cēsnieces aizvadījušas pirmos sabraukumu turnīrus gan Eiropas meiteņu basketbola līgā (EGBL), gan Baltijas basketbola līgā (BBBL), rādot atzīstamu sniegumu. Katru no turnīriem komanda aizvadīja ar vienādu bilanci: četras uzvaras, viens zaudējums, izcīnīta trešā vieta.

Kā stāsta treneris, pēc labā snieguma Alfrēda Kraukļa turnīrā, kurā CPSS U14 komanda izcīnīja bronzas medaļas, viņš saņēmis Ei­ropas meiteņu basketbola līgas uzaicinājumu startēt turnīrā: “Tas bija patīkami, jo Cēsu Sporta skolas meiteņu komanda šajā turnīrā nebija startējusi apmēram 15 gadus, kad treneres Ineses Urtiņas vadībā Eiropas līgā spēlēja komanda, kurā bija arī tagadējās valsts izlases spēlētājas Ieva Pul­vere un Karlīna Pilābere. Tāpēc ir gods, ka atkal varam pārstāvēt mūsu sporta skolu, mūsu pilsētu. Informējām par šo iespēju paš­valdību, mums atvēlēja zināmu finansējumu, arī meiteņu vecāki bija gatavi dot savu artavu, tāpēc teicām abiem turnīriem – jā! Tas svarīgi arī tāpēc, ka meiteņu komandām ir ļoti maz turnīru, un ir jāizmanto katra iespēja. Šādi turnīri ļauju redzēt savu varējumu uz starptautiskā fona, sacenšoties ar spēcīgām citu valstu komandām.”

Eiropas meiteņu līga

Pirmais posms notika Tallinā, kur CPSS komanda tikās ar vien­audzēm no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. R. Rudzītis stāsta, ka turp devušies ar cerību nespēlēt par pēdējām vietām, un cerība pie­pildījās ar uzviju.

Cēsnieces ar 64:33 uzvarēja komandu “Vilnius BS” (Lietuva) (Cēsu komandā rezultatīvākās Taisija Danileiko – 21 punkts, Amē­lija Belasova – 10); ar 63:18 Igaunijas komandu “Tallinn Sports Academy” (T. Danileiko – 20, Elīna Puriņa – 16); divreiz pārspēja BS “Rīdzene” 51:28 (T. Danileiko - 21, E. Puriņa – 9) un 58:26 (T. Danileiko – 20, E. Puriņa – 11), bet vienīgo zaudējumu piedzīvoja pret Rīgas komandu BS “Rīga/ Centrs” 35:59 (T. Danileiko – 11, A. Belasova – 6).

Cēsu jaunās basketbolistes ar četrām uzvarām un vienu zaudējumu ierindojās 3.vietā, bet līdzīga bilance arī divām pirmajām komandām, un Cēsu komandai ir vispozitīvākā gūto un zaudēto punktu attiecība. Komandas spēlētāja Taisija Danileiko iekļauta posma zvaigžņu sastāvā.

Baltijas līga

BBBL (Best Baltic Basketball League) 1.posms U14 meitenēm notika Cēsīs, un tajā piedalījās septiņas komandas no Latvijas un Somijas. Komandai bija iespēja atrādīties saviem skatītājiem, un viņas to paveica ļoti sekmīgi.

Ļoti sīva bija pirmā spēle pret Somijas “Tapiolan Honka”, tomēr mājnieces spēja nosargāt uzvaru 44:41 (rezultatīvākās T. Da­nileiko - 19 punkti, E. Puriņa – 10). Turnīra otrajā spēlē pretī stājās Jūrmalas komanda, kas izrādījās pārāka, un cēsniecēm vienīgais zaudējums 34:51 (Marija Dzihora – 12, T. Danileiko – 7). Šis zaudējums lika sapurināties, un trijās atlikušajās spēlēs svinētas uzvaras: 65:16 pret Somijas “Tikkurila – Seura” (T. Danileiko – 13, E. Puriņa – 13, Estere Drīv­niece – 12); 63:25 pret BS “Rīga/ Jugla-2”, un te ļoti pārliecinoši māj­nieces nospēlēja pirmo ceturt­daļu, uzvarot to 21:1 (T. Da­ni­leiko – 11, E.Drīvniece – 11, M. Dzi­hora – 10). Sabraukuma pēdējā spēlē pārspēta Somijas komanda “BC Nokia” 67:43 (T. Da­ni­leiko – 23, Sabīne Pavasare – 19, E. Puriņa – 11).

Arī šajā turnīrā trīs komandām vienāda bilance 4-1, un vietu sadalījumu noteica papildrādītāji, kas CPSS basketbolistes ierindoja 3.vietā.

“Patīkami mājās izcīnīt medaļu, bet vērtīgākais no dalības šajos turnīros ir spēļu pieredze. Mums izdevās piesaistīt trīs Ukrainas basketbolistes, kas jūtami pastiprināja komandu. Viņas pēc rakstura ir cīnītājas, un redzu, ka šo basketbolā svarīgo elementu sāk pārņemt arī citas spēlētājas. Mū­sējās iedvesmojas un saprot, ka var turēt līdzi. Viņas sapratušas, ka vairāk jātrenējas, jābūt nopietnākai attieksmei.”

Kopumā abos turnīros komandas aizvadīs trīs sabraukumus, kuros noskaidros tās četras komandas, kas spēlēs finālā. Eiro­pas līgā nākamais posms būs novembrī Lietuvā, bet Baltijas līgā – neilgi pēc tam.

Meitenes devušas labu stimulu arī Cēsu Sporta skolas puišu komandām, kas tuvākajās nedēļās uzsāks spēles Eiropas jaunatnes basketbola līgā (EYBL). Šajās dienās Cēsīs turnīru aizvadīs U17 grupas puiši, bet nākamajā nedēļā arī Cēsīs savu sabraukumu aizvadīs U15 puiši.