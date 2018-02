Sestdien tirdzniecībā nonāks 95 230 biļetes uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem

Sestdien, 3.martā, plkst.11 “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā tirdzniecībā nonāks 95 230 biļetes uz 19 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku maksas pasākumiem, preses konferencē pastāstīja svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

No šī kopējā biļešu skaita 74% jeb 71 071 biļete ir uz noslēdzošajiem svētku pasākumiem, proti, 47 431 biļete atvēlēta noslēguma koncertam “Zvaigžņu ceļā”, bet 23 640 biļetes paredzētas deju lieluzvedumam “Māras zeme”.

Iepriekšējā rezervācijā biļetes tiks piešķirtas tikai uz abiem svētku noslēdzošajiem pasākumiem, un to skaits nepārsniegs 24% no visām biļetēm – deju lieluzvedumam būs reģistrējamas 7220 biļetes, bet koncertam “Zvaigžņu ceļā” – 7429.

Savukārt ielūgumi nevienā no pasākumiem nesasniegs nosprausto 2% slieksni no visām pieejamajām biļetēm – Deju lieluzvedumam 6.jūlijā paredzēti 113 ielūgumi (1,1%), 7.jūlijā 194 ielūgumi (1,8%), savukārt noslēguma koncertā ielūgumu skaits sasniegs 1,5% no kopējā biļešu skaita jeb 462 sēdvietas.

Bērniem līdz septiņu gadu vecumam bez atsevišķi nepieciešamas sēdvietas biļetes uz svētku pasākumiem nebūs nepieciešamas.

“Biļešu paradīzes” kasēs vienā pirkumā varēs iegādāties ne vairāk kā četras biļetes, bet internetā – ne vairāk kā astoņas.

“Biļešu paradīzes” direktors Ēriks Naļivaiko preses konferencē uzsvēra, ka uz pagājušajiem Dziesmusvētkiem pirmās stundas laikā elektroniskā biļešu iegādes sistēma saņēma aptuveni 150 000 pieprasījumu. Uzņēmuma pārstāvis aicināja iedzīvotājus būt pacietīgiem, ņemot vērā, ka arī digitālajā vidē biļešu pieprasījumi tiks apstrādāti rindas kārtībā, tādēļ sistēmas darbību nevajadzētu jaukt ar “uzkāršanos”.

Kā ziņots, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumos ielūgumiem un svētku procesa uzturētājiem tiks atvēlēti ne vairāk kā 2% no kopējā biļešu skaita, liecina šodien valdībā pieņemtais svētku maksas pakalpojumu cenrādis.

Cenrādī iekļauti svētku centrālie pasākumi – deju lieluzvedums “Māras zeme” un noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”, kuru ģenerālmēģinājuma biļetēm plānots noteikt cenu no 7 līdz 45 eiro, bet koncertiem – no 15 līdz 65 eiro.

Biļetes uz sadziedāšanos maksās 7 eiro.

Viszemākās biļešu cenas 2 līdz 10 eiro apmērā plānotas bērnu vokālo ansambļu koncertuzvedumam, kam seko vokālo ansambļu koncerts “Laiku viju gredzenā”, uz kuru biļešu cenu plānots noteikt 5 līdz 25 eiro apmērā. 7 līdz 25 eiro amplitūdā biļetes maksās uz mazākumtautību kolektīvu koncertu “Pa saulei”, tautas mūzikas koncertu “Visas manas skaistas dziesmas” un latviešu tautas tērpu skati, bet par speciālo tribīnes vietu Svētku gājienā plānots prasīt 25 eiro.

Garīgās mūzikas koncerta “ES esmu” biļetēm plānots noteikt cenu no 10 līdz 35 eiro, deju koncerta “Vēl simts gadu dejai” biļetes maksās 5 līdz 35 eiro, bet kokļu mūzikas koncerta “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!” un latviešu vokāli simfoniskās mūzikas koncerta biļetes – 5 līdz 35 eiro.

Iecerēts, ka 7 līdz 35 eiro biļetes maksās uz pūtēju orķestru koncertu “Pieskāriens laikam” un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertu “Tev tuvumā”.

Maksu par biļetēm sākotnēji iekasēs biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, un pēcāk tos pārskaitīs Latvijas Nacionālā kultūras centra budžetā. Ieņēmumi no biļešu realizācijas ir plānoti 2 039 645 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.