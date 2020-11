Sestdien Cesvaines novadā ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 27.novembra plkst. 6.30 līdz 30.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma 11 izsaukumus – piecus uz ugunsgrēku dzēšanu un sešus uz glābšanas darbiem.

28.novembrī plkst. 9.41 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Cesvaines novadu, kur no vienstāva dzīvojamās mājas logiem nāk dūmi un iekšā atrodas cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg vienstāva koka dzīvojamā māja ar izbūvētu mansardu 60m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies seši cilvēki, vēl trijiem ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja izkļūt laukā. No degošā dzīvokļa tika iznests cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi. Ēkā nebija uzstādīts dūmu detektors. Notikuma vietā strādāja desmit ugunsdzēsēji glābēji no Cesvaines, Madonas un Jaunpiebalgas. Plkst. 13.52 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Atgādinām, ka no 2020.gada 1.janvāra privātmājas ir jānodrošina ar dūmu detektoru un ugunsdzēsības aparātu. Dūmu detektors, konstatējot telpā izveidojušos sadūmojumu, savlaicīgi brīdinās par ugunsgrēku, bet ar ugunsdzēsības aparātu būs iespējams nodzēst nelielus ugunsgrēkus to izcelšanās sākumposmā.

Daudzi iedzīvotāji dūmu detektorus uzstādīja pagājušā gada izskaņā un baterijas vidējais darbības ilgums ir vidēji gads, tāpēc šobrīd var rasties nepieciešamība dūmu detektoram nomainīt bateriju. Ja dūmu detektors sāk pīkstēt, sākumā ar garāku intervālu un tam pakāpeniski samazinoties, vai arī, nospiežot testa pogu, dūmu detektors nedarbojas, tad pienācis laiks bateriju nomaiņai.

Sestdien plkst. 18.40 tika saņemts izsaukums uz Ergļu novada Ērgļu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1m² platībā. Plkst. 20.59 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Vakar plkst. 18.26 tika saņemts izsaukums uz Līgatnes novada Līgatnes pagastu, kur dega saimniecības ēka 50m² platībā un blakus esošās ēkas ārsiena 5m2 platībā. Plkst. 21.06 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Valkas novadā, kur dega atkritumi 2m² platībā, kā arī Priekuļu novadā, kur mežā dega ugunskurs 2m² platībā, kā arī Cēsu ielā Limbažos, kur divstāvu dzīvojamās mājas gaitenī dega sadzīves mantas 1m² platībā.

Kopumā aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 117 izsaukumus – 35 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem divu meža ugunsgrēku dzēšanu, 63 uz glābšanas darbiem, bet 19 izsaukumi bija maldinājumi.