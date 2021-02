Seniorus aicina pieteikties vakcinēšanai

Sākas senioru, kas sasnieguši 70 gadu vecumu, vakcinācija pret “Covid-19”, vakar medijus informēja Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča. Tā ir trešā prioritāri potējamā iedzīvotāju grupa, aptuveni 187 tūkstoši iedzīvotāju.

Seniori vakcinācijai var pieteikties interneta vietnē manavakcina.lv, zvanot uz tālruni 8989 vai pie ģimenes ārsta. Patlaban šo pakalpojumu veikt apņēmušās 504 ārstu prakses, taču arī ģimenes ārsti, kas vakcināciju neveiks, veido sarakstus, ko izmantos potēšanas koordinēšanai. Ja ģimenes ārsts sarakstu neveido, atliek jau minētais tālruņa numurs un interneta vietne.

Ja seniors vakcinācijai jau pieteicies, tad jāgaida uzaicinājums no ģimenes ārsta prakses vai citas ārstniecības iestādes.

Saskaņā ar valdībā skatīto prioritāro grupu sadalījumu kopumā plānots vakcinēt 89 000 personu vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 86 700 personu vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl 12 000 personu vecumā virs 90 gadiem.

Šajā grupā ietilpst arī 166 000 personu ar smagām hroniskām slimībām, kā arī personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, kā arī personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas.

Līdz marta beigām pieejamās vakcīnas devas plānots potēt 57 070 senioriem.