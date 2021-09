Senioru vokālie ansambļi kuplā skaitā sadzied Cēsīs

Kopā. Vidzemes apvienoto ansambļu kopkoris kopā ar labklājības ministru Gati Eglīti, Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētāju Andri Siliņu un pasākuma vadītāju Dzintru Žildi. Foto: no albuma Vidzemes apvienoto ansambļu kopkoris kopā ar labklājības ministru Gati Eglīti, Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētāju Andri Siliņu un pasākuma vadītāju Dzintru Žildi.

3. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki “Dziedot dzimu, dziedot augu!” šogad, kupli pārstāvēti, notika Cēsīs, Pils parka estrādē.

Svētkos piedalījās 45 vokālie ansambļi. Bija dziedātāji no Kurzemes, Zemgales, Latgales, arī Rīgas reģiona, bet visvairāk kolektīvu (18) bija no Vidzemes. No Cēsu novada svētkos piedalījās Cēsu pensionāru biedrības ansamblis “Kamenes” ar dziesmu “Apaļais valceris”, līdz ar pārējiem dalībniekiem paužot prieku par sirsnīgo pasākumu.

Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde teic, ka “uz sadziedāšanos tiek aicināti un sabrauc visu Latvijas reģionu senioru vokālie ansambļi, lai būtu kopā, lai dziedātu, jauki pavadītu šo dienu un justos starp savējiem. Visi bijām cits pēc cita tā sailgojušies, viss notika kā vienā elpas vilcienā, it nemaz netraucēja arī uznākušais lietus. Vokālie ansambļi katrs ir kā ģimene, kurā ikviens zina, kas jādara, un viss notiek uz viena viļņa. Bijām laimīgi par kopābūšanu”.

Ik gadu šādu pasākumu organizē Latvijas Pensionāru federācija savu dalīborganizāciju biedrību dziedošajiem senioriem, ņemot vērā koncerta programmas iespējamo ilgumu un ierobežoto vietu skaitu. Dz.Žilde teic: “Diemžēl mēs nevaram aptvert ikvienu senioru, kurš dzied. Latvijā dzied visi, it sevišķi mūsu gājuma cilvēki.”

Ar klātbūtni seniorus pagodināja un sirsnīgus uzmundrinājuma vārdus teica labklājības ministrs Gatis Eglītis, kā arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Ansambļi saņēma apsveikumus no Valsts prezidenta Egila Levita, no finanšu ministra Jāņa Reira, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājas Aijas Barčas un daudziem citiem.

Sadziedāšanās svētkos piedalās arī federācijas sadarbības partneri, tamdēļ koncerta laikā teltīs ikvienam bija iespēja saņemt arī atbildes par aktuāliem higiēnas un veselības jautājumiem.

Estrādes košo ziedu rotājumu sarūpēja Cēsu novada stādaudzētava “Upenītes”, ziedu kompozīcijās ieskaujot Latvijas Pensio­nāru federācijas logo senioru austo karogu, Cēsu pilsētas vēsturisko karogu un Latvijas sarkanbalt­sarkano karogu. Cēsu novada paš­valdība un zemessargi klātesošos cienāja ar gardu bukstiņputru. Dz.Žilde teic: “Kas gan pēc sadziedāšanās svaigā gaisā var būt labāks par siltu bukstiņputru no grāpja, putru visi atzina par labu esam un vēlējās arī papildu porciju.” Bet mājās katrs pasākuma dalībnieks brauca ar krāsaini ilustrētu Dziesmu grāmatu, kurā apkopotas senioru jaunības dienās dziedātās dziesmas.

Senioru ansambļu sadziedāšanās katru gadu tiek rīkota citā vietā, nākamgad tiek izvērtētas divas iespējas – Rīga vai kāda no Kurzemes pašvaldībām. Tas atkarīgs no dalībnieku izvēles un balsojuma par senioriem draudzīgāko pašvaldību, kurā tad arī vokālie ansambļi pulcēsies.