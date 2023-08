Seniori rod atbildes par veselības aprūpi

Aktuāla saruna. Tā kā senioriem veselības aprūpe ir ļoti būtiska, tad uz tikšanos ar Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāju Ingūnu Liepu un Pakalpojumu reģistrācijas un informācijas daļas vadītāju Leldi Petroviču biedrības “Cēsu pensionāri” biedri bija ieradušies kuplā skaitā. Foto: no albuma Tā kā senioriem veselības aprūpe ir ļoti būtiska, tad uz tikšanos ar Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāju Ingūnu Liepu un Pakalpojumu reģistrācijas un informācijas daļas vadītāju Leldi Petroviču biedrības “Cēsu pensionāri” biedri bija ieradušies kuplā skaitā.

Biedrība “Cēsu pensionāri” ik mēnesi organizē sarunas ar dažādu iestāžu vadītājiem par tēmām, kas ir interesantas un aktuālas senioriem. Šomēnes tikšanās, kas bija kupli apmeklēta, notika ar Cēsu klīnikas pārstāvēm.

Divas stundas garajā tikšanās reizē klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un Pakal­pojumu reģistrācijas un informācijas daļas vadītāja Lelde Petroviča pārrunāja ar veselības aprūpi saistītos jautājumus, skaidroja slimnīcas darbības principus un atbildēja uz praktiskiem jautājumiem par dažādu medicīnas pakalpojumu pieejamību Cēsu klīnikā.

Biedrības “Cēsu pensionāri” valdes priekšsēdētāja Renāte Kalniņa “Druvai” teic, ka senioriem, nenoliedzami, veselības aprūpe un medicīnas pakalpojumi ir ļoti svarīgi, tāpēc saruna bija ļoti vērtīga: “Klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa bija ļoti pretimnākoša un skaidroja daudzus jautājumus, ko nezinājām. Protams, saruna bija arī par to, ka lielu daļu valsts apmaksāto izmeklējumu nevaram saņemt laikus, jo tiem piešķirts nepietiekams finansējums. Saņēmām arī skaidrojumu, kā klīnika plāno līdzekļus, lai varētu darboties. Šādi skaidrojumi ir ļoti noderīgi, lai iedzīvotāji nevērstos pie medicīnas personāla ar negācijām. Protams, iespēja saņemt izmeklējumu iespējami tuvāk dzīvesvietai tieši senioriem ir ļoti svarīga, jo ne visi var aizbraukt uz citu novadu, kā to dara gados jaunāki cilvēki, ja pakalpojums nav pieejams uz vietas.”

Ingūna Liepa vērtē: “Seniorus interesēja ne tikai aktualitātes slimnīcā. Ņemot vērā, ka Cēsu klīnika ir viena no veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļām, tika skaidroti komplicētie procesi, kas notiek veselības aprūpē Latvijā kopumā un par kuriem varam lasīt dažādos medijos. Tāpat runājām par problēmām, par to, kā veidojas finansējums un izmaksas. Jā, pašlaik visām slimnīcām lielākie izaicinājumi ir nodrošināt pakalpojumu sniegšanu samazināta un nepietiekama finansējuma apstākļos, kā arī nu jau visā valstī iezīmējas akūts ārstniecības un aprūpes speciālistu trūkums. Tie ir faktori, kas ietekmē pieejamību valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Klīnikas prioritāte bija un ir spēt nodrošināt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību Cēsu novada iedzīvotājiem, un pēdējo gadu laikā ir daudz izdarīts attīstības labā.”

Cēsu klīnika no pensionāriem saņēma arī vairākus ierosinājumus. Viens no tiem, ka būtu jābūt vairāk auto stāvvietām pie pašas Cēsu klīnikas, lai senioriem, kuriem ir pārvietošanās grūtības, nebūtu jāmēro ceļš no tālāk esošās stāvvietas. Klīnika atzina, ka, apzinoties plašāka stāvlaukuma nepieciešamību, šogad bija izstrādājusi tehnisko projektu pagalma puses stāvlaukuma paplašināšanai, kā arī sākusi būvniecības iepirkuma procesu, taču samazinātā finansējuma un strauji pieaugušo izmaksu dēļ šajā gadā tomēr to nebūs iespējams realizēt, plānots projektu pārcelt uz nākamo gadu. Taču jau ir apzinātas un atrastas papildu iespējas darbinieku automašīnu novietošanai, lai iespējami atslogotu Viestura ielas stāvlaukumu. Klīnika arī atgādina par iespēju pacientus ar kustību ierobežojumiem pievest līdz klīnikas galvenajai ieejai, pie garderobes ir pieejams ratiņkrēsls, ar kuru pavadošā persona cilvēku var izvadāt pa ārstniecības iestādi.

Renāte Kalniņa papildina: “Tāpat diskutējām par dienas stacionāru, dzirdēti gadījumi, ka neatliekamā palīdzība sasirgušo nakts stundā aizved uz uzņemšanu, veic nepieciešamās manipulācijas un liek doties mājās. Dienas stacionārā pēc operācijām cilvēkam ir iespēja palikt arī līdz rītam, tāda iespēja būtu svarīga arī gadījumos, kad pacients slimnīcā nokļūst nakts stundā.” Ingūna Liepa vērtē, ka ierosinājums par maksas izmitināšanas iespēju pacientiem ir būtisks, jo saprotams, ka nakts stundās, kad nekursē sabiedriskais transports, pacientam var būt sarežģīti nokļūt līdz dzīvesvietai: “Valsts nefinansē izmitināšanu ambulatoriem pacientiem. Kādam var atbraukt pakaļ tuvinieki, cits var izsaukt taksometru, bet ir gadījumi, kad cilvēkam saviem spēkiem jānokļūst dzīvesvietā. Tas ir vairāk sociāls, nevis medicīnisks jautājums.”

Tikšanās noslēgumā Cēsu klīnika rosināja, ka šādas sarunu reizes jāorganizē biežāk. Renāte Kalniņa teic: “Tāpēc vienojāmies, ka, tiklīdz no senioriem būs saņemti jauni aktuāli jautājumi vai būs kādas pārmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējās, tā atkal aicināsim pārstāvjus uz sarunu.”

Iepriekšējo gadu laikā Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa vairākkārt ir tikusies ar Cēsu senioriem, gan pensionāru biedrības biedriem, gan ar citu biedrību pārstāvjiem, bet šī bija pirmā klātienes tikšanās reize pēc pandēmijas.