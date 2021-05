Seniori pārsteidz, iepriecina un palīdz līdzcilvēkiem

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) sešas komitejas, tai skaitā arī Cēsu komiteja, īsteno projektu “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, līdz pat novembrim īstenojot pasākumus, kas gan “Covid-19” pandēmijas dēļ ir daļēji ierobežoti.

LSK Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova ir gandarīta, ka pasākumos var darboties arī komitejas nodaļas. Tā martā, sveicot seniores ar ziediem un apsveikumiem Sieviešu dienā, iesaistījās Cēsu, Amatas, Pārgaujas un Raunas nodaļas, prieka brīdis tika sagādāts 30 vienatnē dzīvojošām sirmgalvēm. M.Orlova teic: “Šiem cilvēkiem tie tiešām bija svētki, iespēja parunāties, sapucēties, baudīt svētku noskaņu. Un tā ir brīnišķīga pieredze, ka brīvprātīgie Sarkanā Krusta seniori iepriecina citus līdzcilvēkus, kam ikdienā ir vientuļi un nebūt ne viegli.”

Aprīlī projektā tika rīkotas talkas, Cēsu, Amatas, Pārgaujas un Raunas nodaļām pievienojās arī Dzērbene. Talcinieki veica dažādus darbus, palīdzēja vientuļajiem vecļaudīm veikt pavasara revīziju, sakārtot mantas vai atbrīvoties no nevajadzīgām lietām. Brīvprātīgie vientuļajiem senioriem palīdzēja sakopt tuvinieku kapus, apkopt dzīvesvietas apkaimi. Dzērbenē talcinieki sakopa apkārtni pie ambulances. Turpmāk ir ieceres saistībā ar Ģimenes dienu, tāpat pasākumi vasarā.

LSK projekta vadītāja Evija Eglīte teic: “Iespēja piedalīties projektā tika piedāvāta visām 23 biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” reģionālajām komitejām, atsaucās sešas, pārstāvot Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionu. Augsti vērtējam reģionālo komiteju interesi piedalīties, tas sniedz iespēju ne tikai īstenot papildu aktivitātes senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, bet arī komitejām savstarpēji mācīties un dalīties pieredzē, veidojot ciešākas saites.”

Projekta aktivitātes plānotas, ņemot vērā LSK reģionālo komiteju pieredzi darbā ar brīvprātīgajiem senioriem, vecāka gadagājuma iedzīvotāju vēlmes un intereses, tāpat gada kalendāro ciklu, pavasarī organizējot talkas un izrādot rūpes par vidi, vasarā svētkus un kopīgu laika pavadīšanu svaigā gaisā, rudenī – ogošanu, sēņošanu un konservēšanu, gatavošanos ziemai. Senioru zināšanas un prasmes ir resurss, ko nepieciešams parādīt un pielietot.

Evija Eglīte teic: “Pandēmija mūs visus ir nogurdinājusi. Vairākkārt pierādījies, ka cilvēks gūst enerģiju no labiem darbiem, no palīdzēšanas citiem un laika lietderīgas izmantošanas. Lai arī jāievēro epidemioloģiskie norādījumi un ierobežojumi, tādēļ nav kopēju pasākumu, cilvēki nesatiekas, bet atgriezeniskā saite, ko saņemam no projektā iesaistītajiem senioriem, liecina, ka paveiktais rosina pozitīvu noskaņojumu, prieku un gandarījumu. Mēs vēlamies, lai Latvijas Sarkanais Krusts ir platforma jebkuram brīvprātīgajam, kurš vēlas palīdzēt, vēlas veltīt savu laiku un zināšanas sabiedrības labā. Ceram, ka projekts palīdzēs motivēt seniorus izmantot savu potenciālu un brīnišķīgās idejas un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.” Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta projektu vadītāja Aija Strazda piebilst: “Ceram, ka seniori, kuri projekta laikā būs iepazinuši brīvprātīgā darba iespējas, iegūs pozitīvu pieredzi, izbaudīs iespēju socializēties un piederības sajūtu cilvēku kopai, kuri, izmantojot prasmes un veltot laiku, pilnveido arī savu ikdienu. Priecāsimies, ja projekta dalībnieki turpinās dalīties ar zināšanām un prasmēm un savu iespēju robežās pieliks palīdzīgu roku arī turpmāko LSK aktivitāšu organizēšanā un atbalsta sniegšanā sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām.”

Projekts tiek realizēts, izmantojot atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.