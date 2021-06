Seniori izmanto vakcinēšanās stundu bez pieraksta

Sagaida. Mārcis Lapiņš ir viens no zemessargiem, kas sagaida vakcinācijas centra apmeklētājus, izmēra katram temperatūru un paskaidro, kas jādara. Foto: Iveta Rozentāle Mārcis Lapiņš ir viens no zemessargiem, kas sagaida vakcinācijas centra apmeklētājus, izmēra katram temperatūru un paskaidro, kas jādara.

Lielajos vakcinācijas centros, tai skaitā arī Cēsīs, ir īpaša stunda no pulksten deviņiem līdz desmitiem no rīta, kad uz potēšanos pret “Covid-19” var doties seniori, kuri iepriekš nav pierakstījušies.

Šonedē no pirmdienas līdz sestdienai (7.-12.06.) Cēsu vakcinācijas centrā potēšana notiek ar “Pfizer-Biontech” vakcīnu. “Druva” trešdien pirms deviņiem no rīta novēroja, ka vairāki seniori gaidīja pie vakcinācijas centra, lai izmantotu iespēju potēties. Sirmās kundzes gados pavadīja jaunāki tuvinieki, kas abas vakcīnas devas jau saņēmuši, novērtējuši, ka pašsajūta pēc vakcinācijas ir laba, nav jūtamas nekādas blaknes vai ir nelielas galvassāpes un jutīga potēšanas vieta. Jadvigai Khaparonakai līdzi bija atnākusi meita Gaļina Mihailova: “Pati jau esmu saņēmusi abas “Pfizer” vakcīnas un jūtos labi. Esam no Baltkrievijas, gribētos atvaļinājumā aizbraukt uz dzimteni, bet šī brīža situācijā, kad pat ar lidmašīnu nevar aizlidot, nav zināms, kā būs. Uz vakcināciju pieteicos manavakcina.lv, bet mamma nelieto internetu, tāpēc izmantojām iespēju, ka var nākt bez iepriekšēja pieraksta.”

Cita seniore, kas ieradās vakcinācijas centrā, pastāstīja, ka saņem otro vakcīnas devu. Viņa nav vēlējusies “AstraZeneca” vakcīnu, klausoties Krievijas televīzijas raidījumus, sapratusi, ka labprāt saņemtu “Sputņik V” poti, bet tā pie mums nav pieejama. Pensionāri uz vakcināciju pierunājusi draudzene, kas pati arī jau vakcinējusies. Arī Juris Leja saņēma otro potes devu un nu ir pilnībā vakcinējies. Viņa bērni jau to izdarījuši: “Ko tad būšu kā baltais zvirbulis, kurš to nav izdarījis? Pēc pirmās potes saņemšanas jutos labi, arī tagad tā būs. Man nebija svarīgi, kuru tieši vakcīnu saņemt.”

Ikvienu, kurš nāk uz vakcinācijas centru, sagaida zemessargi, kas mēra temperatūru un palīdz saprast, kur aizpildīt aptaujas anketu, kur jādodas tālāk, vai nepieciešams uzgaidīt. Vakar šo pienākumu veica Mārcis Lapiņš. Viņš pastāstīja, ka vakcinācijas process aizrit mierīgi. Ir dienas, kad senioru stundā ir vairāk iedzīvotāju, citreiz mazāk. M.Lapiņš arī norāda, ka tagad vairāk vakcinēties sāk nākt jaunieši. Tieši viņu vidū mēdz būt gadījumi, kad satraukuma vai arī kārtīgi negulētas nakts dēļ, kas aizvadīta pie viedierīcēm, jaunais cilvēks centrā noģībst, bet tas tomēr notiek ļoti reti. Arī “Druva” novēroja, ka pēc senioru stundas uz vakcinācijas centru devās jaunieši un arī jaunās māmiņas.

“Druvai” zvanījuši seniori, ku­ri satraucas, ka cilvēkiem, kuri saņēmuši “AstraZeneca” vakcīnu, tiek pagarināts otrās devas saņemšanas laiks. Sākotnēji to paredzēja potēt pēc deviņām nedēļām, tagad otro devu iesaka vakcinēt vienpadsmitajā divpadsmitajā nedēļā pēc pirmās. Tāpēc radušies jautājumi, vai konkrēto vakcīnu pietiks un kā iespējams pārcelt jauno potēšanas laiku, ja tajā nav iespējams uz vakcinācijas centru ierasties. SIA “Veselības centra 4” grupas vakcinācijas projekta vadītāja Džeina Mežale iedrošina, sakot: “Cēsu vakcinācijas centram kapacitātes pietiks. Visi, kas pierakstīti vakcīnai, to varēs saņemt. Tieši ar pašu Cēsu vakcinācijas centru sazināties nevar, bet, ja ir vēlme pārcelt vakcīnas “AstraZeneca” otrās devas saņemšanas laiku, jāzvana uz tālruni 67847498.”