Savākto atkritumu maisi nonāk Daibē

Savākts. Par Lielajā talkā paveikto vēsta sakoptas teritorijas un maisu kaudzes, kurās savākti gan atkritumi, gan pērnās lapas, gan cits sakopšanas laikā atrastais. Foto: Jānis Gabrāns Par Lielajā talkā paveikto vēsta sakoptas teritorijas un maisu kaudzes, kurās savākti gan atkritumi, gan pērnās lapas, gan cits sakopšanas laikā atrastais.

Vēl dažviet redzami piepildīti sarkanie maisi, kas liecina, ka šajā vietā Lielajā talkā vākti atkritumi.

Lai arī oficiāli valstī bija reģistrētas aptuveni 1700 talkas, to skaits bija lielāks. Arī novadu talku koordinatori norāda, ka vēl talkas dienā saņemta jauna informācija par to, kur strādā talcinieki, vāc atkritumus, veic labiekārtošanas darbus. Vairumā gadījumu iniciatīvu izrādīja iedzīvotāji, aicinot strādāt domubiedrus vai sakopjot kādu teritoriju paši saviem spēkiem.

Cik šogad talkā tika savākts atkritumu, kļūs zināms, kad visi talkas maisi nonāks atkritumu poligonos. Kā zināms, katru gadu talkas maisi ir citā krāsā, šogad sarkanā, tikt pie tiem varēja tikai tie, kuri savu talkas vietu pieteica pašvaldībai, vienojoties, kur maisus pēc tam varēs savākt. Pašvaldības vienojušās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu “ZAAO” par piepildīto maisu un citu talkā savākto atkritumu aizvešanu uz Daibes poligonu. Ja kāds lasīja atkritumus, bet par to nevienam nepaziņoja, ceļmalā atstātie atkritumu maisi var stāvēt ilgi.

Lielās talkas koordinators Līgatnes novadā Mārcis Kalniņš stāsta, ka šogad līgatnieši talkojuši ļoti aktīvi, vēl talkas dienā saņemta informācija par aktivitātēm. Viņš atzīst, ka nav iespējams nepārprotami pateikt, vai atkritumu apjoms dabā sarūk: “Protams, vietās, kuras pērn tika satīrītas, šogad vairs nebija jāstrādā, un vietās, kur strādāts šogad, nākamgad nebūs vajadzīgi talcinieki. Tas ir labi, taču joprojām netrūkst piesārņotu teritoriju, kas gaida talciniekus.”

Ja dažās pašvaldībās “ZAAO” automašīnas pēc maisiem dodas vai uz katru talkas vietu, Līgatnes novadā vienojušies par četrām vietām, no kurām tiks aizvesti talkā savāktie atkritumi. Tāpēc pēc talkas “Līgatnes komunālservisa” darbinieku uzdevums bija maisus no talkas vietām nogādāt šajos “savākšanas punktos”.

“Kad ar iedzīvotājiem vienojāmies par kopšanas vietām, aizvedām maisus un norunājām, kur viņi tos atstās, lai varam ērti paņemt. Talcinieku uzdevums bija nolikt maisus ceļa vai ielas malā, lai mūsu vīri tos var savākt un nogādāt tuvākajā norādītajā vietā,” stāsta M. Kalniņš.

Lielās talkas koordinators Priekuļu novadā Jānis Sirlaks norāda, ka šogad atkritumu vākšanas talku bijis mazāk nekā citus gadus. Ja pērn uzņēmumam “ZAAO” maisi bija jāsavāc no vairāk nekā desmit vietām, šogad – tikai no piecām. Pērn no vienas piedrazotās vietas tika aizvesta gandrīz krava ar piepildītajiem atkritumu maisiem, šogad šādu vietu nebija. Arī pieprasījums pēc maisiem bijis mazāks.

“Protams, vienmēr atradīsies kādi, kuri cenšas izbērt atkritumus tiem neparedzētā vietā, diemžēl bieži cieš Niniera ezera apkaime, bet kopumā apkārtne kļūst tīrāka. Visvairāk atkritumu šogad savākts Jāņmuižā. Jāteic, ka jāņmuižnieki kļuvuši aktīvāki, gatavi darboties savas teritorijas sakopšanā. Samērā daudz atkritumu salasīts arī atpūtnieku iecienītajā Līču – Laņģu klinšu dabas takā. Ko lai dara, joprojām nemākam atpūsties,” secina J. Sirlaks.

Autobraucēji bija pamanījuši, ka paliela maisu kaudze bija ceļa Cēsis – Valmiera malā, stāvvietā netālu no Jāņmuižas dzelzceļa pārbrauktuves, kā tautā saka, pie līkās priedes. “Tur ir privātīpašums, kam ļoti apzinīga saimniece,” norāda J. Sirlaks. “ Lai arī jau krietnos gados, viņai rūp šīs vietas tīrība atšķirībā no tiem, kuri tur piestāj, lai izmestu drazas no savām automašīnām. Viņa piezvanīja, ka pielasījusi vairāk nekā desmit maisus atkritumu, varbūt varam organizēt aizvešanu. Jautāju, kāpēc nav piezvanījusi ātrāk, noorganizētu palīgus, bet kundze saka, ka tikusi galā saviem spēkiem.

Tas ir pierādījums, ka talkas jārīko vietās, kur to vēlas paši iedzīvotāji. Agrāk no pašvaldības ieteicām, kur ko vajadzētu darīt, taču ne vienmēr bija atsaucība. Talka nav piespiedu pasākums, tāpēc šogad pašvaldība aicināja vien uz divām vietām, pārējās, vairāk nekā desmit, sakopt rosināja iedzīvotāji.”

Cēsu novada talkas koordinatore Edīte Matuseviča norāda, ka vienošanās ar “ZAAO” paredz – maisus no talku vietām savāks līdz maija beigām. Ja kāds tomēr pamana sarkanos talkas maisus, kas nav aizvesti, vajadzētu informēt pašvaldību. Dažviet gan redzēts, ka blakus sarkanajiem stāv melnie maisi vai lielgabarīta atkritumi. E. Matuseviča norāda, ka no pieteiktajām talkas vietām tiks aizvesti visi tur savāktie atkritumi: “Protams, būtu labi, ja mēs zinātu, ka konkrētajā vietā ir kas vairāk nekā tikai maisi, lai varam paziņot par to “ZAAO”. Pagaidām gan nav ziņu, ka kāds būtu izmantojis šo iespēju atbrīvoties no saviem atkritumiem, pieliekot tos pie talcinieku savāktajiem.”

Uzņēmuma “ZAAO” Attīstības daļas vadītāja Ingrīda Guber­natorova stāsta, ka atkritumu savākšana notiek ciešā komunikācijā ar talku koordinatoriem novados. Lai arī uzņēmums apņēmies talkā savākto aizvest uz poligonu līdz maija beigām, ir vēlme to paveikt iespējami ātrāk.