Savā trasē

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā aizvadīts Latvijas čempionāts biatlonā, E. Gulbja kauss. Sacensībās nepiedalījās Latvijas labākie biatlonisti, taču jauniešu grupās dalībnieku netrūka, un cīņas par godalgotajām vietām bija sīvas. Sākotnēji gan sacensības bija paredzētas Alūksnē, izmantojot dabīgo sniega segu, taču neprognozējamā ziema lika veikt izmaiņas, sacensības notika Priekuļos. Cēsu Sporta skolas (CPSS) trenere Ilze Cekule atzīst, ka savās mājās startēt vienmēr ir patīkamāk un distances bijušas sagatavotas ļoti labā līmenī.

Pirmajā dienā biatlonisti sacentās sprinta distancē. Jauniešiem A grupā CPSS audzēkņiem dubultuzvara. Pirmais ar vienu kļūdu šaušanā Rūdis Balodis, otrais Kristers Slavēns, kurš kļūdījās trīs reizes. Trešais Daugavpils sportists Ernests Loktevs, bet nākamajās vietās vēl trīs CPSS audzēkņi: Alvis Šķēps, Dzintars Daļeckis, Kārlis Liepiņš.

A grupas jaunietēm trešajā vietā Ilona Upena, kuru pievīla šaušana, nogāzti četri mērķi no desmit, un uz augstāku vietu cerēt nevarēja. B grupā jaunietēm sestajā vietā Rebeka Raiska, bet jauniešiem šajā grupā tūlīt aiz labāko sešnieka Elgars Mārtinsons. Junioriem trešajā vietā Egons Briedītis, bet juniorēm divu dalībnieču cīņā otrā palika Anna Konovalova. C grupā zēniem otrajā vietā Arvis Jekomovs, kuram uz augstākā goda pjedestāla neļāva kāpt kļūdas šaušanā. Lai arī viņš pieļāva par trim kļūdām vairāk nekā uzvarētājs, finišā Arvis zaudēja tikai 19 sekundes. Piektajā vietā Roberts Rutkovskis, kurš šāva precīzāk (trīs kļūdas), taču distancē solis nebija tik ātrs. Meitenēm C grupā sudraba medaļa Signei Miķelsonei. D grupā sportisti sacentās tikai slēpošanā. Meiteņu konkurencē otro vietu, uzvarētājai zaudējot tikai sešas sekundes, izcīnīja Elza Bleidele, bet sekundi aiz viņas Estere Volfa. Piektajā vietā finišēja Elizabete Slotiņa. Zēnu konkurencē 6.vietā Ričards Lošins.

Otrajā dienā notika sacensības masu startā. A grupā jauniešiem izveidojās tāds kā vietējais čempionāts, jo savā starpā cīnījās tikai seši CPSS audzēkņi. Pieļaujot tikai vienu kļūdu šautuvē, pārliecinoši uzvarēja R. Balodis, izcīnot otro čempiona titulu divās dienās. Otrais K. Slavēns, trešais – A. Šķēps. Tālākās vietās: D. Daļeckis, K. Liepiņš,. Emīls Galiņš. Jaunietēm šajā grupā 2.vietā Krista Razgale. Juniorēm atkal otrā A. Konovalova, bet junioru konkurencē otrais E. Briedītis. B grupā jauniešiem 6. – Artis Zvaigznītis. C grupā uzvarēja A. Jekimovs, trijās šautuvēs nesašaujot četrus mērķus, par 19 sekundēm apsteidzot otrās vietas ieguvēju, kurš šautuvē pieļāva par divām kļūdām vairāk. Meitenēm šajā grupā ceturtā S. Miķelsone. D grupā meitenēm otrā E.Bleidele, trešā – E. Volfa, piektā – Marta Upmale, sestā – E. Slotiņa. Zēniem šajā grupā trešais R.Lošins, ceturtais – Rūdis Bišers.