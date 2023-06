Šautriņu mešanas popularitāte aug

Pie mērķiem. “Vecpiebalgas kausa” izcīņā kuplā pulkā startēja mājinieki, arī pieredzējušie Gunārs Zommers (no labās) un Ilgvars Lācis. Foto: Jānis Gabrāns “Vecpiebalgas kausa” izcīņā kuplā pulkā startēja mājinieki, arī pieredzējušie Gunārs Zommers (no labās) un Ilgvars Lācis.

Šautriņu mešanas kluba “Vecpiebalga” sacensības “Vecpiebalgas kauss” otro gadu notika Cēsu sporta kompleksā.

Pirms tam tās rīkoja Vecpie­balgā, bet, ņemot vērā arvien pieaugošo dalībnieku skaitu, vecpiebaldzēni pārcēlās uz Cēsīm.

Šogad pie mērķiem stājās 130 dalībnieki, un Latvijas Darts organizācijas valdes priekšsēdētājs Žanis Buklovskis norādīja, ka tas ir samērā maz, bet laikam pie vainas hokejs.

Izvēloties datumu sacensībām, bijis zināms, ka tajā laikā notiek Pasaules hokeja čempionāts, bet neviens nav varējis paredzēt, ka Latvijas izlase tiks pusfinālā, saka Vecpiebalgas kluba līderis Ilgvars Lācis: “Protams, visu laiku jau hokeja elpa bija jūtama, foajē bija televizors, un, tiklīdz mūsējie guva vārtus, dartisti spēles pārtrauca un skrēja skatīties, kā tas noticis. Bet kopumā var teikt, ka sacensības izdevās, parādījām, ka varam uzņemt arī tik lielu dalībnieku skaitu! Te paldies visiem kluba biedriem, kuri iesaistījās, lai visu laikus varētu sakārtot.”

Ž. Buklovskis, stāstot par Vecpie­­­­balgas kluba devumu darts saimē, smejot saka, ka šis klubs ir viens no dinozauriem: “Viņi ir kuplā pulkā un darbojas jau no seniem laikiem. Pats ar šautriņu mešanu sāku nodarboties 2000. gadā, jau tad vecpiebaldzēni piedalījās sacensībās. Var teikt, ka šis klubs ir stabila vērtība Lat­vijas darts sistēmā. Tas labi parāda, ka klubs var veiksmīgi pastāvēt arī pagastā, nav jābūt lielai pilsētai, protams, ir viens svarīgs aspekts, proti, jābūt vienam cilvēkam, kurš ar karogu skrien pa priekšu. Ja ir cilvēks, kurš deg par šo lietu, nav nozīmes, kur klubs bāzējas.” Pēdējos gados dalībnieku skaits sacensībās palielinās, atzīst Ž. Buklovskis. Šogad vidēji vienās piedalās ap150 dalībnieku, bet arī 130 cilvēki Vecpiebalgas kausa izcīņā ir vairāk nekā pirms gada, kad sacensībās vidēji piedalījās 110. Jautāts, kas ir iemesls dartistu vēlmei startēt sacensībās, Ž. Buklovskis norāda: “Domāju, savu pienesamu dod klubi, prasmīgi piesaistot jaunus cilvēkus. Otrkārt, medijos parādās arvien vairāk informācijas par šautriņu mešanu, ka notiek sacensības, ka ir iespējas ar to nodarboties. Esmu pārliecināts, ka Latvijā ir tūkstoši, kuriem mājās ir šautriņu mērķi, kuri savam priekam ar to nodarbojas, iespējams, pat nezinot, ka notiek arī sacensības. Bet, jo vairāk šautriņu mešana izskan publiskajā vidē, jo vairāk apritē ienāk jauni dalībnieki.”

Vecpiebaldzēni aizvadītajās sacensībās vīru konkurencē spēlēja B divīzijā, un līdz pusfinālam aizcīnījās divi – Oskars Kuzmans un Daniels Delveris, ceturtdaļfinālā pārspējot kluba biedrus Jāni Zommeru un Andri Medni. Pusfināla barjeru gan neizdevās pārvarēt nevienam no viņiem. O. Kuzmans ar 2:4 zaudēja Adri­anam Djačukam no Rīgas, bet D. Delveris tikai septiņu legu cīņā ar 3:4 zaudēja Gatim Lan­ceram, kurš kļuva par B divīzijas uzvarētāju.

Danielam šajās sacensībās divas medaļas, jo, spēlējot jauniešu konkurencē, viņam otrā vieta, finālā ar 2:3 zaudējot Ralfam Lau­manim.

Dāmu konkurencē Avelīna Lāce savā grupā piecās spēlēs guva četras uzvaras, iekļuva izslēgšanas turnīrā, taču pirmajā kārtā ar 2:4 zaudēja Helēnai Gleglu un no tālākās cīņas izstājās.

Vecpiebaldzēni gan turpina dzīvot sacensību noskaņā, jo šīs nedēļas nogalē notiks pēdējā kārta Vecpiebalgas čempionātā.