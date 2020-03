Saulainās brīvdienas vairo negadījumus

Pavasarīgā, saulainā laika ietekme ceļu satiksmē bija manāma arī Cēsu apkaimē, kur uz ceļiem un ielās bija vairāk dažādu transportlīdzekļu un arī vairāk satiksmes negadījumu. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne informēja, ka visā reģionā nedēļas laikā reģistrēti 55 negadījumi, no kuriem vairāk nekā puse – laikā no piektdienas līdz svētdienai. Valsts policijas Cēsu iecirkņa teritorijā aizvadītajā nedēļā kopskaitā bijuši 11 negadījumi, astoņi no tiem brīvdienās. Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže “Druvai” pastāstīja, ka lielākā daļa neveiksmīgo atgadījumu saistīti ar uzbraukšanu stāvošiem auto vai uzbraukšanu no meža izskrējušiem dzīvniekiem. Bijusi arī viena sadursme, kurā iesaistīti vismaz divi kustībā esoši transportlīdzekļi, kā arī avāriju statistikā fiksēta viena iebraukšana stabā, taču, par laimi, nevienā no visiem vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā reģistrētajiem negadījumiem nav bijis cietušo. Visā Vidzemē gan aizvadītajā nedēļā septiņi nelaimīgāki satiksmes notikumi, kuros kopumā cietušas deviņas personas, tostarp arī gājēja.

Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā pieķerti vien divi iereibuši šoferi un tie paši – brīvdienās. Vidzemē kopumā alkohola reibumā pie stūres sēdušies 12 satiksmes dalībnieki, no kuriem septiņi nedēļas nogalē. Izrakstīti 360 administratīvo pārkāpumu protokoli ceļu satiksmes jomā, vairāk nekā puse noformēta par atļautā ātruma pārsniegšanu. Cēsu iecirkņa darbinieki šajā laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē noformējuši 47 protokolus, to­starp 26 par ātruma neievērošanu. Viens protokols pagājušajā nedēļā kādam vidzemniekam izrakstīts par agresīvu uzvedību ceļu satiksmē.

Nedēļas laikā Cēsu iecirknī bijuši 89 tādi gadījumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts noziedzīgs nodarījums, 70 gadījumos kārtībsargi arī izbrauca uz notikuma vietu.