Satiksme vienmēr raisa interesi

Gājējiem nedraudzīga. Zaķu iela Cēsīs vairākos posmos nav gājējiem droša, jo ietves vietās, kur ēkas gandrīz pienāk pie ielas, ir ļoti šauras. Foto: Arita Lejiņa Zaķu iela Cēsīs vairākos posmos nav gājējiem droša, jo ietves vietās, kur ēkas gandrīz pienāk pie ielas, ir ļoti šauras.

Cēsu novada pašvaldība rīko aptauju, aicinot iedzīvotājus izteikties, kādai, viņuprāt, nākotnē būtu jāizskatās Zaķu ielai Cēsīs.

Jau rakstījām, ka šī ir viena no ielām, ko nākamajā gadā iecerēts rekonstruēt, ja budžetā tam atvēlēs līdzekļus. Kā stāsta domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis, par šo ieceri runāts Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā, kur izvērtusies spraiga diskusija ekspertu, projektētāju un deputātu starpā: “Komitejā tika nolemts apkopot vairāk datu par satiksmes intensitāti ielā, ņemot vērā, ka šo ielu satiksmei izmanto Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) operatīvais transports. Tika arī dots uzdevums noskaidrot iedzīvotāju viedokli.”

Cēsnieki var iepazīties ar diviem iespējamajiem Zaķu ielas pārbūves risinājumiem un izteikt viedokli, kurš no piedāvājumiem, viņuprāt, būtu atbalstāms. Pirmais variants vairāk vērsts uz gājēju drošību, jo paredz vietās, kur dzīvojamo ēku apbūve tuvu brauktuvei un ierobežo gājēju pārvietošanos, veidot mākslīgus brauktuves sašaurinājumus, tā paaugstinot gājēju pārvietošanās drošību. Vienlaicīgi brauktuves sašaurinājumi pildīs arī ātruma slāpēšanas funkciju. Otrajā variantā tiek saglabāts šī brīža ielas plānojums ar nelieliem uzlabojumiem.

A.Egliņš – Eglītis informē, ka līdz vakardienai aptaujā piedalījušies 196 respondenti, no kuriem lielākā daļa jeb 133 ir par pirmo variantu, lai Zaķu iela būtu draudzīgāka gājējiem, riteņbraucējiem, ieviešot mūsdienīgus satiksmes organizācijas risinājumus: “Aptauja arī rāda, ka 43 no respondentiem ir Zaķu ielas iedzīvotāji, no tiem 33 atbalsta satiksmes organizācijas uzlabojumus. Iesniegti arī daudzi komentāri, bet tur, kur runa ir par auto, veselības aprūpi, izglītību un kultūru, – tur jau vienmēr būs viedokļi. Un tas ir labi. Vēl saņemsim datus par satiksmes intensitāti, NMPD viedokli, tad visu liksim kopā, lai jautājumu turpinātu skatīt komitejās.”